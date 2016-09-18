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Изборите в Русия - програмирана победа за Путин
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Росен Плевнелиев: Защо пък толкова много генерали? За война ли се стягаме? Тя не е решение в 21 век4 коментара
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Христо Янев е новият треньор на "Нефтохимик"
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"Лудогорец" се придвижи до третото място с победа срещу "Славия"
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Баскетболистите приключиха евроквалификациите с победа над Косово
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