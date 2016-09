АЕЦ "Белене"

Фотограф: Красимир Юскеселиев

Магдалина Генова

"Дневник" публикува текста от "Блога на нервната акула" . Заглавието е на автора (от англ. - "Затова не можем да имаме хубави неща". This is why we can’t have nice things е мем, много подходящ за ситуацията с нашите хвърчащи милиарди, уточнява авторката.) Акцентите са на редакцията.През последните дни в публичното пространство се размятат умопомрачителни суми в стотици милиони за нещо, което не знаем дали съществува и дали изобщо някога ще съществува. Всъщност, дори не знаем за какво става въпрос, освен че някой някога е поел ангажимент (едва ли безвъзмездно) за нещо, което трябва да платим от собствените си джобове, без да видим каквато и да е изгода от това.Още по-интересно е, че подобни огромни суми като за малката ни и не особено богата държава преминават шеметно все така през джобовете ни на съвестни данъкоплатци, през годините ни съзнателен живот и през възможността ни за един по-качествен живот, без реално да си даваме сметка за огромните загуби, които търпим като здраве, образование, сигурност и благосъстояние.Тези дни Народното събрание гласува пореден заем, с който да се покрие почти 1 милиард и половина в лева за въпроснитеОбщо загубите за България от нещото "Белене" се оценяват на почти 3 милиарда лева. Преди две години фалира КТБ, а загубите от този предизвикан крах се оценяват на почти 5 милиарда лева. През 1989 България влезе в прекрасния нов свят с 10 милиарда щатски долара външен дълг, около 25 милиарда лева вътрешен дълг и официален фалит, единствения сред страните от Източния блок, като външния дълг изплатихме окончателно едва през 2015 година. До тук грубо минусите за българските граждани се измерват в десетки милиарди. Абсолютно зашеметяваща сума.Изобщо няма и да споменавам банковите фалити от средата на 90-те, всичките малки и големи корупционни схеми, престъпната в голямата си част приватизация и откровенокоито могат да си позволят това (но явно продължават да живеят според принципа "авантата си е жива печалба")За всичко споменато по-горе осъдени няма. Виновен е "някой там", особено когато трябва да се гласуват заеми под натиск или да се хвърля предизборен прах, но като цяло вината и нейният носител са някаква абстракция, удобно използвана отново за нечисти цели. Всички много добре знаят кои са архитектите на прибирането на голяма част от външния дълг, натрупан преди 1989 година, кои са архитектите на големите банковите фалити и кредитните милионери, на фалита на КТБ и на "Големия шлем", който ни оставя обречени да плащаме отново, поколение след поколение милиарди, докато се чудим защо някъде им се получава по-добре. Но понеже вината е толкова размита и прехвърлена на всякакви митични и полумитични същества като Ран, Ът, Сорос и демокрацията, малцина търсят истината и справедливо правосъдие.И в същото време, в държавата на кредитните милионери и милиардери имаме "Фонд за лечение на деца в чужбина". Фонд, какъвто няма в никоя друга цивилизована държава, и тоЗа десетки години така и не се намериха достатъчно средства, за да могат да се лекуват даже не толкова редки заболявания. И ако за децата има "фонд", то за възрастните положението е страшно – последният пристан са кампании за набиране на средства, на които помагаме когато и с каквото можем. А ректорът на водещия медицински университет в България прехвърля средства отново към същите алчни обръчи, вместо те да отиват за нова наука.Същото важи за инфраструктурата, където една магистрала се строи по 40-50 години, половината пътища отдавна вече са на дупки, за образованието с разпадащите се училища без никакви модерни технологии, и дори за отбраната, където трябва да се молим за помощ, защото милиардите за самолети са отишли в нечий джоб. Надяваме се някой да ни подари двигател трета употреба, модерно онкооборудване за болниците или таблети за училищата. Неща, които можем да си купим сами, ноМнозина ще кажат, че не е работа на държавата да дава за всичко това. Факт, на държавата не само не ѝ е работа, но тя и не дава. Даваме ние, с очакването, че държавата ще управлява тези средства с грижата на добър стопанин, а ако не успее – ще има отговорни за това. Даваме, защото като общество сме приели, че някои неща като тежки и редки заболявания няма как да се лекуват без общо съдействие и че други неща, като изстребители например, са ни нужни и няма как всеки да си държи по един в задния двор. Даваме и с мисълта, че при добро управление данъците могат да намалеят и че частното здравеопазване или образование също ще помогнат да има по-малко хора, които умират от лечими заболявания през 21 век. Само детоосвен ако това не се случва пак по онзи начин – със субсидии за лимузини, далавери и милиарди за ядрени чайници.Но понеже като всичко останало правосъдната система също не работи, а тези, които дирижират десетилетното източване дирижират не само нея, но и общественото мнение през мрежата си от информационни канали и канални хора, няма да има наказани и няма да има край. Обречени сме завинаги да плащаме за нечий въздух под налягане, а не за собственото си благосъстояние.