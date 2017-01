"... И затова недей да питаш за кого удря камбаната.

Тя бие за теб..."

официализирано невинен

огласено след настъпването на Новата година поради това, че говорителят на главния прокурор бил в отпуск по Коледа според собственото му обяснение.

(От епиграфа на романа на Хемингуей "For Whom The Bell Tools", преведен на български през 1940г. под заглавие "За кого удря часът")Точно в седмицата на Рождество Христово се случиха някои важни публични, и някои прикрити събития: излезе докладът на прокурорите , изпратени от службата за структурно подпомагане към Европейската комисия да направят експертен структурен и функционален анализ на българската прокуратура. По същото време съдът окончателно оправда бившия зам.-председател на ДПС Христо Бисеров и тойбе приет обратно в партията.Прикритото събитие пък се състоеше в привличането като обвиняем на бившия икономически министър и кандидат за президент Трайчо Трайков часове преди Бъдни вечер, ноВ одита на европрокурорите се търсят причините - институционални, процедурни, правни - за неефективността на наказателното преследване на организираната престъпност, корупцията и корупцията на високите нива на властта (да, одитът разглежда поотделно тези три въпроса). В резултат докладът изнася и причинно-следствени връзки между дела, заведени със съмнителна мотивация и провалите им. (Заключенията на европрокурорите впрочем останаха необсъдени от Висшия съдебен съвет, тъй като съветът се изниза във ваканция по средата на работната седмица преди Коледа.)Какво всъщност препоръчва евродокладът:Според документа е необходимо официализиране на прокурорската власт чрез въвеждане на отговорност и отчетност при сега съществуващите безгранични правомощия на главния прокурор. Тъй като до момента те се практикуват неофициално, ето как:- Никой не се и съмнява, че когато прокуратурата влиза във Фонда за лечение на деца и изкарва оттам в белезници директора и цялата администрация, това е станало без знанието и разпореждането на главния прокурор. Но никой не носи отговорност че досъдебното производство не е мръднало на сантиметър, а единствената последица от гръмотевичната акция беше назначаването на нов директор същия ден, тоест акцията обслужи целите на здравния министър, твърде далечни от правото.- Седем месеца по-късно обаче същият здравен министър се оказа в оставка заедно с премиера - и прокуратурата завежда дело срещу министъра. Въпреки че данните за ваксините, ако въобще са годни за обвинение, бяха известни близо година по-рано.- Три съдебни инстанции установиха неадекватни обвинения към бившия зам.-председател на ДПС и на парламента Христо Бисеров, нопрокуратурата не призна собствения си провал.- Върховният касационен съд оправда бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, но не защото не е извършил престъпление (и това е ясно изразено в съдебното решение), а защото прокуратурата не доказа, че е имал изискваната по закон специална цел и лично отношение към обекта на подслушването, като е спрял прилагането на СРС спрямо него със своите "шест Не". (Ако искаше да "излезе" обвинението й, прокуратурата щеше да обвини Цветанов за общото престъпление по служба в НК, за което не се изисква да се установява специалната цел на престъплението, или щеше да я докаже, като посочи напримерq че спасеният от СРС е шеф на БОП в изборния район на Цветанов, че министърът е подписал заповед да му се плати обезщетение, въпреки че е могъл да го уволни, защото е бил задържан и т.н.)С други думи: дали завеждане на дела съобразно политическата конюнктура (министрите на Реформаторския блок, когато са вече пътници, а не преди това, докато са протежирани от премиера); дали поради евентуално формално прието задължение от сигнали на чуждестранни служби и бездействие на родните (Бисеров); дали за хвърляне на прах в очите с обвинения, които не могат да постигнат осъждане (Цветанов); дали за елементарна отмъстителност към личности, които са критикували прокуратурата (недопустимо впрочем в никоя цивилизована държава)... Но никога - ефективно наказателно производство срещу хвалебствените към прокуратурата бухалкови босове, въпреки десетките данни за техните приватизаторско-търговско-съсипителни подвизи (през дяловете в "Булгартабак" или КТБ например).Свързващата нишка между изброените далеч не всички проблемни и чувствителни (по израза на европрокурорите) дела е една и съща - чеНо какво е провалът в съда - нали бухалковият Пеевски вихър ще свърши работата - пред избори. И нали прокуратурата е улеснена предизборно от политическите опоненти на нарочения, който и да е той, които ще се включат в атаката срещу него.И всичко това - паралелно с пълното затъмнение кой и как взема решенията кога да "да бъде свирен стартът". Говори говорителят на главния прокурор на официални брифинги, с назидателно спокойствие, но името на съответния прокурор, написал със собствената си ръка съответното постановление, не се съобщава. Логично. Нали той не е вземал решението, а го е изпълнявал. Затова трябва да бъде щаден. Прокуратурата остава херметически затворена като черна кутия и никой няма право да знае пътя на решенията. НапримерИ натрапчивото повтаряне от говорителя на главния прокурор, че "не е изчерпан кръгът на обвиняемите" почти като заплаха или предупреждение.Ето защо (връщам се на евроодита) препоръката на европрокурорите е хем прагматична (те нямат илюзии за настоящата практика), хем безпощадна (настояване за отговорност и отчетност срещу безграничната власт на главния прокурор).Ето какво четем в одита - и смятам, че тази дръзка прямота, с която четиримата чуждестранни прокурори са погледнали право в очите родната прокурорска реалност, заслужава адмирации: