Осем факта за ранната раждаемост сред ромските момичета

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Петте най-зрелищни удара в мача между Григор Димитров и Надал (видео)
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Около 300 хил. лв. са откраднати при въоръжен грабеж от инкасо автомобил в София
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Бекер: Вече съм най-големият фен на Григор Димитров
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Актьорът Джон Хърт почина на 77 години
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