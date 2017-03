Българинът се държа разумно на изборите

Българинът се държа много разумно в тези избори.

Икономиката расте, безработицата намалява, Турция не се кани да ни нападне, отношенията ни с Европейската комисия са добри или поне непроменени, русофилията си е каквато си беше, независимо от истеричните галъповидни опити да й се придаде драматично нарастващо значение, чужди страни се пречкат, но не влияят осезателно на вътрешната ни политика. Външна нямаме.

Защо тогава избирателят да променя радикално управлението си? Би го променил, ако някой му предложеше нещо радикално различно, но без да разбутва относителния му и, макар и бавно нарастващ, комфорт. Такова предложение нямаше.

Избирателят даде повече, но недостатъчно за победа, гласове за БСП, след като видя нови и млади лица и много енергия. Той обаче се отнесе скептично към антиевропейските и прекалено проруски крясъци и беше отблъснат от гаменското поведение на някои от младите лица (подигравките с мъченията в Държавна сигурност и други подобни).

На избирателя му омръзнаха разните "десни", които се роят, цепят и карат по крайно досаден начин. Сякаш хората си нямат свои грижи, че постоянно трябва да се занимават с разправиите на горния етаж. Независимо от всички калпаци, сопи, ятагани и влачене на бабички по земята избирателят не се хвана на абсурдните твърдения за турска заплаха и Обединените патриоти получиха по-малко подкрепа, отколкото в разединеното си близко минало.

"Да, България", the new kid on the block, дръпна напред, но в рамките на своя квартал. Призивите да се борим срещу корупцията не са достатъчни, за да привлечеш хора, които живеят спокойно. На тях им е необходимо много по-ясно икономическо предложение. Старият Реформаторски блок беше пометен и ще бъде изоставен от всички. С две думи, избирателят каза: писна ми от сложните ви отношения, като измислите нещо ново, заповядайте пак. Никоя партия не спечели, по-скоро няколко бяха извадени от терена, защото избирателят не можа да схване какъв е смисълът от тях.

Всичко това може да не ни харесва, но е много разумно, по-разумно от поведението на британския избирател, който гласува да напусне ЕС. Следващия път, когато някой каже, че избирателят е тъп, по-добре да зареже политиката и социологията и да иде в местната кръчма да омайва комшиите си.

"Дневник" публикува с разрешението на автора коментара му от "Фейсбук"