Евгений Евтушенко (1932 – 2017) – социалистически фокусник и придворен дисидент глоубтротър

© Associated Press Евтушенко

Информационните агенции съобщиха, че е починал навръх световния ден на лъжата, 1 април, в болница в Оклахома, след като преди няколко години се бил преборил за първи път с рака. Преборил се, но след това болестта се появила отново. Починал е в Тълса, където четвърт век е преподавал руска и европейска поезия в местния университет. А също история на киното. Най-акламирания в Щатите руски поет след Пушкин.

Кой е моментът, от който започва същинският живот на тази известна личност? Може би когато през 1952 г. е отпечатана първата му стихосбирка "Разузнавачи на бъдещето" (изд. "Советский писатель") – и веднага го приемат за член на Съюза на писателите на СССР. Най-младия член – 19-годишен.

Сред стихотворенията е и това:

Знам:

На вожда

са безкрайно близки

мислите

на нашия народ.

Вярвам:

Тук ще разцъфтят цветя,

парковете

ще се изпълнят със светлина.

Нали за това

мечтаем

и аз

и ти,

следователно

и Сталин мисли

за същите неща!

Знам:

Виждайки бъдещето наоколо си,

се навежда

тази нощ

най-добрият ми приятел на света

в Кремъл

над масата работна.

Пред него е целият свят–

необятен простор!

В безсънната тишина на нощта

той мисли

за страната,

за света,

той мисли

за мен.

Крачи към прозореца.

Любувайки се на столицата,

усмихва се топло.

А аз лягам спокоен,

и ми се присънва

толкова

хубав

сън.

И това стихотворение не е изключение. Не е "извадено от контекста", както се казва, когато искаме да омаловажим значението на изречени думи.

Началото на 60-те години. Публичните четения. Той вече е част от групата на поетите новатори, сравнима с онова, което е техен отглас, но пък ни е по-добре познато – българските поети от т. нар. Априлско поколение. Уж критици на негативните явления и дори дисиденти ("пострадали" като ги изключили временно от компартията), уж отварящи социализма към света, поетите шестдесетници през цялото време се ползват с подкрепата на Комсомола и КПСС.

Това е същата типология, на която в едни по-ранни епохи отговаря кралският шут, на когото единствено е позволено да отправя критика на властта. Критикуваш, но и разказваш вицове на ушенце на вожда. Критика, но никога към конкретните властници, а към "някои негативни явления". Към конкретните властници само това, че народът очаква от тях да са добри бащи. Към конкретните властници само като към по-мъдри от останалите. (И все пак, ако сравним подмазваческите метафори на Вознесенски или Евтушенко с тези, измислени от Любомир Левчев, ще трябва да признаем първенство на българския състезател.)

И бързо още в началото на 60-те години един по един или вкупом Вознесенски, Ахмадулина, Окуджава и Рождественски започват да ходят по света, за да разпространяват идеята за социализма с човешко лице. Да дебатират с европейци и американци. Да подкрепят американските леви в антивоенното им движение. Да, често са в САЩ. Евтушенко се появява, разбира се, в списание "Life". Среща се с американски президенти (например през 1972 г. с републиканеца Ричард Никсън). Не може да не посети и Куба – тази страна е нещо като Божи гроб за комунистите. И въпреки това всеки път се връща вкъщи, понякога с нова жена, американка. Редува с посещения на заводи, за които, когато е нужно, пише съответните поеми.

Съответно предложен е за Нобелова награда още през 1963 г., когато е на 31-годишна възраст. Предлага го професорът по славянска филология в университета в Майнц Конрад Битнер. (Битнер е роден в Чехия и възпитаник на Виенския университет и на Карловия университет в Прага.) Не бива да забравяме, че през 1961 г. Евтушенко издава поемата "Бабий яр", а още през пролетта на 1962 г. Дмитрий Шостакович пише и едноименната си Симфония №13 "Бабий яр". Поемата е посветена на геноцида над киевските евреи, осъществен от нацистите през 1944 г. Книгата е преведена на 72 езика. "Бабий яр" е в жанра на "Епопея на забравените" на Иван Вазов, а може би още повече – и на "Арменци"на Пейо Яворов. Започва така: "Над Бабий яр няма паметници". А после прави хитри лупинги като този скрито да цитира президента Кенеди, заявил в Берлин, че е берлинчанин. Финалът:

"Нито частица в мен

няма да забрави нищичко!

И нека гръмне

"Интернационалът",

когато за вечни времена погребан бъде

последният антисемит на планетата.

Няма еврейска кръв в кръвта ми.

Но мразя аз с дръглива злоба

всички антисемити,

като евреин,

и затова –

съм истински руснак!"

Художественият фокус, че е евреин, без да е с еврейска кръв, много напомня за реалното му положение на комунист без партиен билет.

Ситуацията с тази поема е куриозна, защото своя поема под същото заглавие е написал още през 1944 г. руският еврейски писател Иля Еренбург и поемата му е преиздадена през 1959 г. Но особен шум около нея не се вдига. Други поети, написали за нацисткото изтребление на украински евреи, като Иля Селвински, писал за изтреблението на хиляди евреи край Керч в Крим през 1942 г., остават напълно затулени. Сред американските поети преводачи от руски език е Стенли Куниц – а той е шокиран колко слаба е прочулата се поема: "Не може да пишете стихове за колективни или природни бедствия. Всичко, което получавате, е честно възмущение." Поемата е прочетена при голямото четене на Евтушенко в "Линкълн сентър" в Ню Йорк, независимо че Куниц е предупредил, че тя "корумпира" представата за поезия с това, че е направена с идеята за боксофис.

А Франк О’Хара, за когото също съществува клишето "изповеден поет", дори има стихове, насочени към Евтушенко:

"Уморени сме/ от досадните ти имитации на Маяковски / ... общото ти усещане за Пъкипсий е / грубиянщина, за която нито един американски поет не би бил обвинен в Тифлис." В градския сленг на Източния бряг по онова време Пъкипсий е приятно градче, където с кеф можеш да изпафкаш някоя забранена цигара марихуана ("Yo dog wanna go to Poughkeepsie an smoke some crack").

На следващата 1963 г. историкът Робърт Конкуест коментира определението на Евтушенко като сърдит млад бунтовник за "абсурдно". Конкуест пише: "Неговата атака на Сталин се появи в "Правда", така че можем да я определим единствено като римувана версия на партийната линия."

Когато през 1965 г. започва процесът срещу Синявски и Даниел за антисъветска пропаганда, Евтушенко е сред онези, които ги обвиняват в предателство към комунизма.

Американският му поход продължава в началото на 70-те години, когато той дори дава интервю за "Плейбой" – в декемврийския брой за 1972 г., на корицата с разгърдена кока-кола гърла, наметната с червен халат а ла дядо Коледа от рекламите на напитката. Подзаглавието е "А откровен разговор с цветистия доайен на руската поезия" ("A candid conversation with the flamboyant doyen of russian poetry"). Журналистът обяснява, че се е запознал с Евтушенко още при четенията му в Чикагския университет през 1968 г. После направил и първия си опит да го интервюира – през 1971 г., когато Евтушенко посещава в градчето Корниш любимеца на съветските бунтари Джеръм Селинджър. Но успява да го убеди едва когато започват разговор в микробуса на поета битник Лоурънс Фърлингети, докато се размотават из крайбрежните улици на Сан Франциско. Още на първата страница (с. 105 в списанието) Евтушенко гордо обяснява, че има страхотен слух за езиковите стилове и че е спец по сленга. А после хвали Съюза на писателите на СССР, който се грижи за добрия литературен вкус на нацията. И стига до темата за дидактизма, за това, че понякога го обвиняват в дидактизъм.

"Дидактиката е напълно легитимна съставна част на поезията, особено в моето общество, разбира се, и не толкова във вашето – но все пак това правило може да се приложи и за двете. Но това не може да е основното съдържание на поезията. Понякога по-значими стават нещата, произнесени със шепот. Защото поезията помества в себе си целия спектър на човешкия глас – шепнене, викове, смях, разговорности, паузи – дори тишина. Само тогава поезията е способна да отрази живота за своята аудитория."

Поет, който знае какво прави, за да излъже своята публика. Затова в онези години на радикалния шик в САЩ, когато готините съвременни поети се разхождат с фланелки с образа на пушещия пура Че Гевара, а модни композитори като Бърнстейн правя партита в луксозните си пентхаузи в подкрепа на Черните пантери, Евтушенко е добре дошъл. В интервюто в "Плейбой" той коментира и пътуванията си до Щатите. И не толкова второто, през 1966 г., и следващите, колкото първото, когато за Вергилий в ада на гнилия империализъм му служи поетът Вознесенски, който добре знаел тогава английски и с лекота можел да попита къде е мъжката тоалетна. Но ето какво станало тогава: предварително били платени хотелите, а всеки от поетите получил само по 85 долара (по тогавашния стандарт) за цели три седмици. Но на Евтушенко точно тогава, гледай ти!, му излязъл разказ в списание "Harper’s", за което получил 100 долара. За какво ги изхарчил ли? Ами пратили букет рози на приятелката на Вознесенски във Варшава. И още един пример – може би не за гъзария, а за поведение на среден социалистически човек (който обаче се надува пред американски журналист). Непосредствено след разказа за букета с рози следва този пасаж: "Бях чувал за разврата в Америка и много се интересувах от това, така че с Вознесенски изхарчихме джобните си за стриптийз. После той написа за това голямо стихотворение, а аз си останах просто с празни джобове. Впрочем не е ли странно – американците отиват да гледат стриптийз в Европа, а европейците пътуват със същата цел в Америка..." Онези, които пътуват, ще допълни някой, който помни какво представляваше желязната завеса.

От 1991 г. Евтушенко живее в САЩ, преподава в Университета в Тълса, исторически свързан с презвитеранската църква.

Често се връща в Русия, например за да чете стихове най-сетне и на самия Червен площад (на 3 юни 2016 г по време изнесен на открито книжен базар). Или за да участва в откриването на паметник на поетите шестдесетници в Твер (през юли 2016). Откриването става в чест на Андрей Дементиев и в присъствието не само на самия Дементиев (впрочем откриването е на рождения му ден), но и на народния артист на СССР Йосиф Кобзон. Паметникът е дело на Зураб Церетели, онзи, чийто 8-метров паметник на император Александър II някаква руска фондация иска да инсталира в Свищов.

Но кой, кой наистина бе Евгений Евтушенко? Литературен стахановец, произвеждащ безчислени страници в прослава на Сталин, а после и против сталинизма, за заводите и за работниците, литература силно комуникативна, литература, която не може да съществува без хиперболи през ред и която облъчва публиката, защото винаги е написана, за да бъде изпълнена с микрофон и мощни тонколони (независимо дали с разрязани крачоли и дали в съпровод или без съпровод на "упадъчна" музика)? А може би трябва да послушаме Йосиф Бродски, който в интервю, дадено във Виена през 1972 г., малко след като напуска завинаги СССР (първото интервю на невъзвръщенеца Бродски) казва за него: "Разбира се, той е много лош поет и още по-лош човек".

Йордан Ефтимов е доцент по теория на литературата в Нов български университет