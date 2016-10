Настроенията на времето на фокус

Британското кралско метеорогично дружество и дружеството на фотографите тази седмица обявиха селекцията в конкурса за най-добър фотограф на природни явления ( Weather Photographer of the Year) . Над 800 снимки участваха в класацията, от която журито подбра 18. "Дневник" ги публикува със съгласието на организаторите на конкурса.На снимката: "Супертанкерът "Гуанабура" в окото на бурята. Снимката е направена край порт Фремантъл, Западна Австралия. януари 2015 г.Фотограф:[Weather Photographer of the Year]