История за бисвитката, в която се сипва кафето

Двама от създателите на Cupffee - Мирослав Запрянов и Младен Джалъзов

40 минути.Когато Младен Джалъзов и Мирослав Запрянов правят на 11 ноември презентация на зърнената си чаша за кафе изобщо не очакват тази вълна на медиен интерес, която ги залива. А още по-малко запитването на компании за техния продукт - от цяла Европа през Южна Америка до Близкия Изток. Без да са ги търсили.Те не са от онези експериментатори, чиято цел е измислят къде да вложат свободните пари и същевременно да впечатлят света. Макар последното очевидно да е факт след като още производството не е започнало, а вече имат запитвания от редица държави.Чашата, разработена на основата на зърнени култури, ще започне да се произвежда в наето и оборудвано вече помещение в Пловдив. Крайният продукт не е за конкретен потребител, а за всеки, който направи поръчка."Целта ни е чашата да стане масов продукт", обяснява Младен и допълва, че цената й ще е малко по-висока от тази на пластмасовите и хартиените, ползвани сега, "но съвсем малко". Напомня какъв е проблемът с пластмасата, в която сме затънали и колко вредна може да е в контакт с различни течности, особено горещи.Сдобиват се с цялата информация с проучване и четене. Използват за проекта си цялото си свободно време, за което с чашата се конкурират и близките им.Младен казва, че вече са обсъждали в компанията възможността да наберат средства чрез така наречения крауд фъндинг. Междувременно вече са сред четиримата български финалисти в глобалния конкурс Chivas The Venture. Състезанието за стартиращи компании с кауза Chivas The Venture вече трета година дава възможност на български участници да представят своя бизнес пред общност от инвеститори и да се състезават за част от наградния фонд от 1 млн. долара. Тази година в The Venture се включват бизнеси с кауза от 32 държави на шест континента. В "Къпфи" се надяват да бъдат сред финалистите догодина.Пловдивската чаша за кафе, която някои погрешно наричат "фавлена", е не само разградима, но и вкусна. Затова й създателите я определят като бисквитката към кафето. И нещо много важно - не променя вкуса на напитката. Аналозите на тази чаша, на които пловдивчаните са попадали, имат от вътрешната си страна глазура или шоколад, които помагат да не протичат течностите, но и влияят върху вкуса.Историята, която тепърва започва да се пише, обаче далеч не е толкова проста и кратка, както може и да се предположи. Първоначалната идея е на Мирослав, с когото Младен е приятел от 1 клас. Хрумва му някъде през 2002 г., започват конкретно да я обсъждат с приятеля му през 2013 г. През следващата създават компанията.Сред множеството проучвания, които правят, за да се стигне дотук, е и тази на кафето. Събрали са подробно информация, която представят и на сайта на чашата , с която оборват немалко митове за ароматната напитка като се позовават на международни изследвания на учени.От март чашите ще са на пазара в Пловдив, създателите очакват до 2-3 месеца по-късно да захранят цялата страна.