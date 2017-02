Идеята за мита върху вноса в САЩ раздели компаниите на две коалиции

Коалицията обхваща над 25 американски компании и е наричана American Made Coalition. В нея влизат още Dow Chemical Co, Eli Lilly and Co, Pfizer Inc и Oracle Corp.

Фотограф: Randall Hill

Няколко големи компании от САЩ, сред които "Дженеръл електрик" (General Electric Co)

и "Боинг" (Boeing Co), създадоха коалиция в подкрепа на плана на Републиканците в Камарата на представителите, който предвижда да се наложат мита върху вносните стоки. Мотивът за предложението е, че това ще подкрепи пазара на труда в страната и произвежданите на място стоки, съобщава "Ройтерс".



Коалицията обхваща над 25 американски компании и е наричана

American Made Coalition. В нея влизат още Dow Chemical Co, Eli Lilly and Co, Pfizer Inc и Oracle Corp.



Агенцията посочва, че нараства все повече подкрепата за този план на републиканците, който включва още намаляване на данъка върху приходите до 20% при равнище от 35% в момента, приходите от износ да не бъдат облагани и въвеждане на20% данък върху вноса.

Target Corp

"Бест бай" (Best Buy Co Inc) коментират, че митата ще заличат ползата им от по-ниския корпоративен данък, който плащат.

Lilly, обяви в свое становище, че подкрепя плана също.

Много от компаниите в коалицията успешно формираха още през 2015 г. своя група, за да опазят съществуването на Export-Import Bank - подкрепяна от правителството програма за кредитиране, която подкрепя чужди компании да купуват произведени в САЩ стоки. На практика планът защитава американските износители.

"Планът е опасен, непроверен и може да постави в риски работните места в търговията на дребно както и да принуди потребителите да плащат с 20% повече за стоки, които са насъщни за всяко домакинство", казва Санди Кенеди, президент на групата.



Търговците на дребно, рафинериите и чуждестранните производители на автомобили, сред които и "Тойота", търсят подкрепа в Конгреса на САЩ заради опасенията си, че високите данъци върху вноса ще влошат продажбите и печалбата им и ще ги поставят в неравностойно положение спрямо конкурентите им, които произвеждат американски продукти.



От "Бест бай" са разпространили флаер сред депутатите, в който се цитира прогноза, според която 20% данък върху вноса ще изтрие буквално 1 млрд. долара от годишния приход на фирмата и ще го превърне в 2 млрд. долара загуба.

Президентът Доналд Тръмп изпрати противоречиви сигнали по отношение на митата върху вноса и при това положение Камарата на представителите в Сената може да се изправи пред трудности заради това, че някои републиканци изказват опасения, че всичко това може да вдигне цените за бизнеса и потребителите.От друга страна, компаниите, които са силно зависими от вноса като търговската верига "Таргет" () веригата за електроника"Американските работници и бизнесът не се конкурират днес с чуждестранните си конкуренти заради остарялата и нечестна данъчна система", коментира Джон Гендзел, говорител на коалицията. Настоящата данъчна политика нечестно подкрепя вноса, допълва той.Дейвид Люис, вицепрезидент на фармацевтичния гигантМеждувременно, лидерите на Асоциацията на индустриалните производители, която обхваща над 120 търговски организации и компании, създаде отделна коалиция в сряда, която се противопоставя на данъчния план на републиканците.