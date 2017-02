Страховете от нови данъци в САЩ обединиха шефове на търговски вериги

Търговците на електроника са сред най-застрашените от налагането на вносни мита



Почти всички дрехи, обувки и електроника, продавани в САЩ, са внасяни в страната. Това се отнася и за храните, които не се отглеждат на място като кафето и палмовото масло.

Изпълнителните директори на някои от най-големите търговци на дребно като "Таргет" (Target Corp) и "Бест бай" (Best Buy Co Inc) тръгват за Вашингтон тази седмица, за да защитят позицията си срещу плановете да се въведат вносни мита, което се очаква да повиши цените на техните стоки и да накърни бизнеса им, съобщава "Ройтерс".Групата включва осем изпълнителни директори, по информация на агенцията, сред които тeзи на модната верига "Гап" (Gap Inc.) и "Аутозоун" (Autozone Inc.), ще се срещнат в сряда с ангажираните в написването на законовите текстове за митата и със сенатори."Ройтерс" посочва, че това е първият случай в историята на САЩ, при който добре познати директори от ритейл бизнеса отиват групово във Вашингтон, за да се опитат да предотвратят въвеждането на митата. Въпросът е спешен, защото президентът Тръмп e на път да завърши собствения си данъчен план и да го представи идните седмици.Към момента не е известно дали Брайън Корнел (изп. директор на Target), Хубърт Джоли (Best Buy), Арт Пек (GAP) и Уилям Ройудс (Autozone) ще се срещнат с Тръмп.Данъчният план, предлаган от Камарата на представителите в Конгреса на САЩ, предвижда данъкът върху приходите да падне от 35% на 20%, приходите от износ да се приспадат преди облагане и въвеждане на 20% данък върху вносните стоки. Така компаниите, които са силно зависими от вноса, като търговците на дребно, автомобилните производители и рафинериите, казват, че "граничната такса" ще изличи ефекта от намалението на данъка върху приходите.Противниците на митата върху вноса обединяват 120 компании и търговски организации, сред които са гиганти като "Уол март".Агенцията припомня, че засега краткият коментар на Тръмп по проектозакона е, че той е твърде комплициран, но в същото време той подкрепя налагането на вносни мита върху мексиканските стоки и е един от начините да се финансира изграждането на стена по границата с Мексико.В същото време големите американски компании, които изнасят продукцията си, са също обединени в защита на вносните мита. Тук влизат "Боинг" (Boeing Co), "Дженеръл електрик" (General Electrics Co), "Файзер" (Pfizer Inc).