От 42 до 100 долара за барел: защо прогнозите за цената на петрола са противоречиви

Петролните запаси са на исторически максимум, а прогнозите за цените на черното злато са цяла купчина и все различни.

Прогнозите варират от 20% спад (до близо 42 долара за барел) до зашеметяващите 100 % увеличение (до 100 щатски долара) идната година.

Неразбираемо е защо пазарните анализатори дават толкова различни оценки за цената на която и да било суровина. Два пъти по-необяснимо е това за котировките на петрола, имайки предвид тяхното силно влияние в икономиката, особено на страните, които изпитват отчайваща нужда от доставки на гориво.

И докато осигуряването на стабилна перспектива за бъдещето на цените не е нова дилема, то сегашното разнообразие и разминаване на мненията е нещо ново. Положението се изостря от действията на президента Доналд Тръмп и от хаотичната, а често и екстремната ситуация, в която самите ние се намираме.

Без съмнение търсенето и предлагането са основните елементи при определянето на цената. Според данни на Агенцията за енергийна информация на САЩ обемът на добив на петрол в света е 98.3 милиона барела дневно (мбд), а потреблението малко под това равнище или 98.1 мбд. С такива темпове излишъкът в предлагането ще се запази, а цените не би трябвало да претърпят силни промени. Това обаче ще се случи, само ако другите неща са статични. А те, разбира се, не са.

Свиване на добива

Организацията на страните-износителки на петрол (ОПЕК) и някои извън картела, най-вече Русия, наложиха намаление на производството от януари, съкращавайки добива с близо 1.8 мбд. Това усилие, което в известна стенен успя да балансира предлагането и търсенето, доведе до повишение на цените с няколко долара.

Интересно е да се отбележи, че поскъпването на черното злато стана факт още преди в сила да влезе сегашното споразумение. Според представители на Саудитска Арабия тази политика трябва да продължи до края на годината. Самото решение се очаква да бъде взето на 24 май във Виена.

Геополитически проблеми

Геополитиката винаги играе определя роля в ценообразуването на петрола, особено когато тя включва конфликти като наблюдаваните в Залива, например, където се добиват близо 60% от петрола в света. Ставали сме свидетели на това неведнъж. Сега обаче нещата са различни.

Президентът Тръмп изстреля 59 ракети Томахоук, за да унищожи сирийско военно летище и това изостри и без това вече сложната ситуация в Близкия изток, създавайки риск за нарушаване на износа на петрол. Сирийският износ бе засегнат, само че Сирия е малък производител с едва 33 000 барела производство дневно (поотделно Полша, Перу и Папуа Нова Гвинея добиват повече).

Тук по-важно е нещо друго - Сирия е съюзник на Русия (най-големия производител на петрол в света) и на Иран. След вдигането на международните санкции Иран увеличи добива си минимум два пъти до 4, а може би и до 5 мбд.

Самостоятелно или със съюзниците си Иран и Сирия, Русия може да наводни световните пазари на петрол, което пък ще доведе до спад на цените не само за нея, но и за страните, които са на отсрещната страна в сирийския конфликт, и най-вече на Саудитска Арабия и на САЩ, които са на второ и трето място в класацията на световните производители на черно злато.

Дали Русия, Иран и Сирия ще вземат такива мерки, след като те не отговарят на икономическия им интерес Трудно е да се отговори. Нека да помислим върху следното: икономическите санкции, въведени от САЩ и ООН срещу Северна Корея заради програмата ѝ за създаване на ядрено оръжие, разориха народа.

Доходът на човек от населението в Северна Корея е под 1800 долара, като 84 % от севернокорейците страдат от недохранване, според данни на ООН. Техният 33-годишен лидер Ким Чен-ун, изглежда напълно хладнокръвно, продължава параноичното да преследва каузата за разпространение на ядрено оръжие в буквалния смисъл на всякаква цена. Заключение: Страните не винаги действат в собствените си икономически интереси.

Вътрешна политика и политически интереси

Като допълнение към геополитическите обстоятелства има голяма неизвестност около вътрешните икономически планове на президента Тръмп. Многобройните президентски укази говорят за намерението му да отмени закона за опазването на околната среда и за енергетиката, както и регулациите, а това намалява доверието, че той ще изпълнява собствените си политически обещания, дадени по време на предизборната кампания.

Главното мото на президента по време на надпреварата за Белия дом бе "Отмяна и замяна на "Обамакеър" (здравната осигурителна система на предишния президент на САЩ Барак Обама - бел. ред.), но към днешната дата тези усилия търпят провал.

Мнозина се опитаха да забравят за това с надеждата, че президентът и Конгресът ще постигнат напредък по други политически въпроси и енергично ще се захванат със стимулирането на нашето икономическо възстановяване. Данъчната реформа и модернизацията на инфраструктурата, които трябва да станат в тандем и за които отдавна говоря, биха били най-голямото благодеяние.

Само че неотдавна президентът изненада хората, като промени курса, заявявайки, че иска да направи крачка назад и да се захване с "Обамакеър", а чак след това да премине към другите въпроси. Освен това републиканците започнаха да коментират нов план тази седмица. При тази несигурна обстановка дилърите на финансовите и суровинните пазари започнаха да се питат кога Тръмп ще изпълни предизборното си обещание да "Направим Америка отново велика".

Засега играчите на пазара като цяло приемат обещанията на президента и се надяват те не само ще намалят регулаторното бреме, но и да стимулират икономиката. Финансовият сектор скочи с 18% в деня на изборите основно, защото повярва на Тръмп. При все това, следва да се отбележи, че неизвестността също води до нарастване на обема на борсовата търговия - било то с акции на отбранителни и енергийни дружества, облигации или суровинни фючърси и облигации. Без съмнение и тук неизвестността играе роля.

Нюйоркската търговска борса (NYMEX), главната платформа за търговия с петрол и енергийни ресурси, отчита рекордни обеми, особено в енергийния сектор. Обемите на договорите за западнотексаски среден петрол (WTI) през март са нараснали с 10 %. Само за един ден броят на търговските контракти достигна 2.2 милиона.

Опциите с WTI са се увеличили с поразителните 36% (224 000 сделки на ден). Производителите на енергия са увеличили позициите си на годишна основа с близо 40%. Става дума за това, че дилърите спекулират и се застраховат от рискове чрез рекордни равнища на сделките. Пазарите, които са в добро здраве, категорично се нуждаят в условия на засилваща се нестабилност, именно от това. Имаме късмет, че нашите американски пазари, в голяма степен, са жизнени и стабилни.

В свят на провокации и засилващо се напрежение неадекватните прогнози за цените могат да бъдат отражение на широка палитра от възможности, породени от несигурността. Като знаем колко непостоянно може да бъде ръководството и каква е геополитическата ситуация, не можем да бъде спокойни. Както се пее в песента на австралийската група Midnight Oil (Среднощен петрол) "Как можеш да спиш, когато леглата ни горят?" Живеем в неспокойни времена и именно с това се обясняват огромните разминавания в прогнозите на цената.

*Барт Чилтън е политически коментатор. Той е работел и като специален пълномощник в Комисията по фючърсна търговия на САЩ и е автор на книгата "Ponzimonium: How Scam Artists Are Ripping Off America" (Понцимониум: как аферисти мамят Америка). През 2007-2008 година той работи в екипа на Обама при предаването на властта. / БТА