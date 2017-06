В рекордна сделка Amazon купува бакалиите Whole Foods за $13.7 млрд.

Компанията Amazon.com Inc обяви в петък най-голямата си покупка досега - срещу почти 14 млрд. долара тя ще придобие веригата магазини Whole Foods Market Inc, предлагащи основно био- и органични храни и стоки.

Предложената цена е 42 долара на акция на Whole Foods Market Inc, или премие от 27% спрямо нивото, на което приключи търговията с акциите ѝ в четвъртък. Днес акциите на Whole Foods Market Inc бяха спрени от търговия преди началото на борсовата сесия на ниво от 32.77 долара, а тези на Amazon лек опоскъпнаха с 0.5%.

Обявеният размер на сделката, която се очаква да бъде приключена през есента на 2017г., е 13.39 млрд. долара без задълженията, а с тях - 13.7 млрд. долара.



Магазините ще запазят името си, а Джон Маккей ще остане главен изпълнителен директор на Whole Foods в сегашната централа в Остин, щата Тексас.

Най-голямата покупка на Amazon досега бе несравнимо по-малка - през 2014г. компанията на Джеф Безос придоби срещу 970 милиона долара в брой услугата за видео игри Twitch Interactive Inc.

Сделката за Whole Foods не би трябвало да е проблем за базираният в Сиатъл гигант, тъй като в края на март разполагаше с около 21.5 милиарда долара в брой, изчислява "Блумбърг".