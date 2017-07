ЕС обмисля временна забрана за изплащане на депозити от затруднени банки

© Yannis Behrakis, Reuters

Европейският съюз обмисля приемането на мерки, които биха позволили да се спре временно тегленето на депозити от изпаднали в затруднение банки, съобщава "Ройтерс", като се позовава на проектодокумент.

Предложението цели да подпомогне спасяването на банки, които са обречени, или на такива, които е вероятно да фалират. Критиците на предложението обаче посочват, че то може да подкопае доверието или дори да насърчи изтеглянето на депозити, ако се разпространят слухове за някоя институция, че е в недобро състояние.

Предложението, което се обмисля от началото на годината, идва на бял свят по-малко от два месеца след като испанската Banco Popular стана обект на масово теглене на депозити, което допринесе за колапса й.

Проектът идва и на фона на дискусиите в отделните европейски страни за това как да се постъпва с изпаднали в затруднение банки около десетилетие след началото на финансовата криза, през която на Европейската централна банка се наложи да напечата милиарди евро, за да овладее продължителен икономически спад.

Правомощието да се блокира временно изтеглянето на депозити е "жизнеспособна опция". Такава е позицията на Естония по казуса, която е в момента ротационен председател на ЕС, от която се вижда и че отделните страни имат различни позиции по казуса.

Страни като Германия, където на национално равнище има подобна опция, подкрепят такава общоевропейска мярка.

"Желанието ни е да предпазим от фалит затруднени банки", коментира анонимен представител на германското правителството пред "Ройтерс".

"Силно вярваме, че това ще предпази депозитарите да изтеглят парите си на ранен етап", коментира Чарли Банистър от лобистката банкова група Association for Financial Markets in Europe (AFME).

Естонското предложение е обсъдено на 13 юли, но решение не е взето, съобщават от Брюксел пред агенцията. Очаква се обсъжданията да продължат през септември. Текстът не може да влезе в сила без одобрението на Европейския парламент.

Ако се приеме, документът ще бъде в противоречие с предложението на Европейската комисия от ноември, което цели да се подсилят правомощията на националните надзорни институции в казуси с масово изтегляне на депозити. То обаче предвижда да се изключат от общото правило гарантираните депозити, тоест тези до 100 хил. евро.

Естонското предложение предвижда изтеглянето да бъде блокирано в рамките на пет дни и удължено до максимум 20 работни дни при изключителни обстоятелства.

Действащите в момента правила в рамките на ЕС позволяват двудневен отказ от изплащане на суми в банки в тежко състояние, но те изключват депозитите.

Много страни подкрепят това да спре изплащането на суми от банки, поставени под надзор, но в това време другите дейности на банката продължат да се изпълняват.

Повечето страни са против толкова силни рестрикции в момента, в който се разбере, че дадена банка изпитва затруднения, отбелязва "Ройтерс".