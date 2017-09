Ангелкова праща картички на 400 хил. избрали да почиват в България това лято

© Министерство на туризма

Някои от местните туристи, избрали да прекарат ваканцията си в България, ще получат картички, подписани от министъра на туризма Николина Ангелкова. Това съобщават от ведомството.

На случаен принцип ще бъдат определени получателите на над 400 хил. картички.

"Специалният жест цели да им благодари, че са избрали страната за дестинация на своята почивка. Той е и поредната стъпка в работата на министерството при изграждане на имиджа на България като предлагаща най-високо качество туристически продукт", уточняват от министерството.

Очаква се картичките да бъдат изпратени в следващите дни до края на сезона.

Визията на картичката пресъздава облика на пощенската марка, посветена на "2017 - Международна година на устойчивия туризъм за развитие". Тя бе валидирана наскоро.

Стенописи от Рилския манастир и Тракийската казанлъшка гробница са изобразени на предната част на картичката. Филателното издание ще е посланието на България по време на 22-ата сесия на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм към ООН в град Чънду, Китай. А картичката ще изпълнява тази функция сред гостите, пътували в страната.

"В допълнение на красивите фрагменти е специалното послание, подписано лично от министъра на туризма Николина Ангелкова. То гласи: Thank you for choosing Bulgaria!, което означава "Благодаря ви, че избрахте България!". Английският е избран, защото той е официален език на Европейския съюз и е сред най- разпространените на международно ниво", се уточнява в съобщението.

Последните данни на статистиката показват, че близо 5 млн. чуждестранни туристи са посетили България в периода януари – юли, като се отчита ръст от 7.2% процента спрямо същия период на миналата година. Това потвърждава прогнозите на Министерството на туризма за увеличение в сектора от 7 до 10 на сто, допълват оттам. Освен това се предвижда в периода между май и октомври българите да реализират над 5.7 млн. нощувки. Очаква се и при тях ръстът да е около 4.5-5 на сто спрямо миналата година.