Шефове излизат от кухните, за да готвят на улицата

© .

Всеки уважаващ себе си туристически град по света предлага на гостите си и изобилие от улична храна, която е част от местната култура. Или по-общо на онова, което можеш да си купиш на открито и да го изядеш или изпиеш докато вървиш. София може и да не е точно туристически град, но заради бума на нискобюджетните полети до нея, все повече чужденци откриват за себе си града. В края на месеца и жителите на града, и гостите му ще имат възможност да прекарат един ден на първия по рода си фестивал на открито за качествена храна и напитки - StrEAT Fest.

Той отваря "врати" на 30 септември, събота, от 10:00 до 22:00 часа и е организиран от изданието "Бакхус" съвместно с "Пазари Възраждане" ЕАД и с подкрепата на район "Възраждане".

В специално обособена фестивална зона в реновираната част на "Женски Пазар", StrEAT Fest ще представи селекция от 40 изложители, разделени по категории:

зона "Ресторанти" - 10 заведения и готвачи, представители на различни национални кухни.

зона "Сладко&Солено" - майсторски десерти, сладоледи, хляб с квас, специално кафе и полезни смутита.

зона "Вино&Бира" - бутикови вино изби, представители на различни региони в България и широка селекция от крафт бири.

зона "Български производители" - ферми, пасищно месо, млечни храни, опаковани продукти.

зона "Бар" - коктейли, кафе и бирен сладолед.

© Багри

В рамките на фестивалния ден посетителите ще могат да опитат разнообразни храни, приготвени на място, вино, карфт бира, коктейли, сладкиши, кафе и селекция от продукти на български фермери и производители. За децата ще има специален избор от храни и напитки, а "Музейко" ще аранжира за игра детската площадка на територията на фестивала.

Бандата джаз музиканти Brazz Vilidj ще свирят на живо през деня, а следобяд първият формат на StrEAT Fest ще завърши с парти с гост-диджеи.

© Da Bono

Ключова част от фестивала ще бъде зоната с ресторанти, които ще адаптират менюто си за "улицата" и ще предложат на посетителите типични ястия от различни национални кухни: португалска (TUGA Bar&Restaurant), тайландска (Royal Thai), японска (Hamachi-ni), френска (L'Instant Boutique & Catering), италианска (Борис Палаханов, Da Bono focacceria pizzeria), модерна българска кухня (БАГРИ), турска (Turquoise) и още. Ресторант Soul Kitchen ще се погрижи за веган обиколката на света, а "Бакхус", заедно с партньорите на събитието Kaufland ще участват със съвместен щанд, на който трима гост-готвачи ще приготвят още изненади от кулинарната географска карта. Повече за ресторантите и останалите изложители може да прочетете тук.

© Gelateria Naturale

За любителите на виното, в зона "Вино&Бира" ще може да се купят вината на "Вила Мелник", "Загрей", "Боровица", "Старо Оряхово", Thirst Wines, "Братанови" и други. За преследвачите на крафт бира, магазин "100 бири" и Brewforia ще представят разнообразна и подбрана гама от крафт марки. Партньорите на фестивала Stolichno ще участват освен с бира и с иновативен бирен сладолед, приготвян на място от MIAM.

© Hamachi-ni

В "Сладко&Солено" посетителите ще бъдат изкушени от макарони Chez Fefe, хляб с квас и сладкиши на "Хляб&Soul", нови смутита Blu, септемврийските сладоледи на Gelateria Naturale, подбраните кафета и чайове от Drekka.

Зона "Български производители" ще представи изложители с висококачествени сезонни, месни, млечни и опаковани продукти. Сред участниците са "100панство Мусачево", "Веселата Ферма", "Чифлик Ливади", шоколади "Гайо", лютиви сосове Chilli Hills, Roobar, Roseymark.

© L'Instant

На втори етаж, за гостите на StrEAT Fest ще има коктейли и напитки от бар By The Way, кафе от Chucky’s и специални предложения от Bulleit Bourbon - партньор на събитието.