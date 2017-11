От днес "Райънер" ограничава ръчния багаж на пътниците си

© Надежда Чипева, Капитал

От днес влиза в сила новата багажна политика на най-големия нискобюджетен превозвач в Европа "Райънер" (Ryanair). Ръчният багаж за пътниците се ограничава, след като от авиокомпанията са установили, че закъсненията на полети се случват основно заради това, че клиентите предпочитат да се качат с две чанти на борда на самолета, вместо да чакат те да бъдат чекирани.

С промените вече ще може да се чекира багаж до 20 вместо до 15 кг, както беше досега. Таксата за услугата се намалява от 35 на 25 евро/паунда за брой чекиран багаж. Само пътниците, които са платили за приоритетно качване (Plus, Flexi Plus и Family Plus), ще могат да се качат на борда с две чанти.

Останалите клиенти на компанията ще могат да се качат на самолета само с една чанта, при това с малки размери - 35x20x20 см. По-големият куфар, който е с размери 55x40x20 см, ще трябва да се чекира. Важно уточнение е и че чекираният багаж ще е по ниската тарифа, ако бъде платен заедно с билета. Ако това се прави на по-късен етап, цената вече ще е 20 евро.

Приоритетното качване на борда струва на пътниците 5 евро/паунда, като то се купува заедно с билета. Услугата може да бъде добавена и по-късно - до 1 час преди пътуването, но вече срещу 6 евро/паунда.

От "Райънер" уточняват, че промените ще им струват пропуснати приходи от около 50 млн. евро годишно.