Архитекти настояват спешно да се обяви конкурс за шеф на института за културно наследство

Председателят на КАБ Борислав Игнатов

Фотограф: Мария Съботинова [Градът]

За незабавното обявяване на конкурс за директор на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) призовава Камарата на архитектите в България (КАБ) в писмо до министъра на културата Вежди Рашидов и Министерския съвет.





Архитектите напомнят, че позицията три години се заема по заповед за временно назначаване, което според тях "създава предпоставки за недоверие към НИНКН и Министерството на културата". Искането на КАБ е продиктувано от "зачестилите обществени скандали със сгради – недвижими културни ценности" и е публикувано в профила на организацията във https://bg-bg.facebook.com/ChamberOfArchitectsInBulgaria " target="_blank">фейсбук.Архитектите напомнят, че позицията три години се заема по заповед за временно назначаване, което според тях "създава предпоставки за недоверие към НИНКН и Министерството на културата".





Джуркова е назначена на поста с протекция на ДПС и по линия на арх. Калин Тихолов, известен като "архитекта на ДПС". Именно той е проектант на комплекса на Ахмед Доган в парка "Росенец" край Бургас.



Това не е първото искане за обявяване на конкурс за длъжността зиректор на НИНКН.



до тогавашния служебен министър на културата Мартин Иванов, за същото настояха служители от НИНКН. В писмо до него служителите описаха назначението на Джуркова като "неудачно", като според тях тя "не притежава необходимата експертна компетентност", като също така е показала "недопустимо непознаване на действащата нормативна уредба за културното наследство и липса на критерии относно принципите за опазването му".



През февруари тази година със заповед на Даниела Джуркова от НИНКН бе уволнена арх. Яна Топалова. Това стана 4 дни след интервю на Топалова, в което тя обвини Министерството на културата, че си позволява пряка намеса в работата на института. "Не им харесва някое наше становище, обадят се по телефона на директорката, В момента длъжността директор се изпълнява от Даниела Джуркова. Тя бе назначена на поста през октомври 2013 г., от правителството на Пламен Орешарски. По това време министър на културата е Петър Стоянович, а негов заместник - говорителката на ДПС Велислава Кръстева. Още тогава Кръстева беше поела ангажимент за обявяване на конкурс за постоянен директор на института. Такъв обаче до днес не се е състоял. По информация на "Капитал" Джуркова е назначена на поста с протекция на ДПС и по линия на арх. Калин Тихолов, известен като "архитекта на ДПС". Именно той е проектант на комплекса на Ахмед Доган в парка "Росенец" край Бургас.Това не е първото искане за обявяване на конкурс за длъжността зиректор на НИНКН. През 2014 г. в писмо до тогавашния служебен министър на културата Мартин Иванов, за същото настояха служители от НИНКН. В писмо до него служителите описаха назначението на Джуркова като "неудачно", като според тях тя "не притежава необходимата експертна компетентност", като също така е показала "недопустимо непознаване на действащата нормативна уредба за културното наследство и липса на критерии относно принципите за опазването му".През февруари тази година със заповед на Даниела Джуркова от НИНКН бе уволнена арх. Яна Топалова. Това стана 4 дни след интервю на Топалова, в което тя обвини Министерството на културата, че си позволява пряка намеса в работата на института. "Не им харесва някое наше становище, обадят се по телефона на директорката,





Камарата на архитектите изразява готовност да подпомогне министерството в организацията, изготвянето на на критериите, журирането и обявяването на конкурса, "така че да няма никакво съмнение в качествения му общественополезен резултат". , и всичко се решава. И всичкото това се покрива, всеки опит за публичност бива задушен", каза тогава Топалова. Заповедта за уволнението й бе отменена от Върховният административен съд (ВАС).Камарата на архитектите изразява готовност да подпомогне министерството в организацията, изготвянето на на критериите, журирането и обявяването на конкурса, "така че да няма никакво съмнение в качествения му общественополезен резултат".

която е – без извинение – калинка