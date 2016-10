Mamma mia, или коя е Цецка Цачева

2009 - Цачева, Борисов и Цветанов пред президентството след среща с тогавашния държавен глава Георги Първанов



Цачева и Борисов по време на предизборната кампания през 2009г.

Самата Цачева в ролята си на председател има одобрението на 15% от хората, а неодобрението към нея е 41 на сто.

Цачева и Борисов в парламента

След изтичането на клипа, тогава в пленарна зала на подвиквания от БСП за "Цъфнал ГЕРБ" Цачева отвърна: "Веселбата е най-доброто лечение за духа и за тялото, колеги".

Кандидат-президентската двойка на ГЕРБ - Цецка Цачева и Пламен Малушев

Росен Плевнелиев може да бъде заменен от Цецка Цачева

Въпреки, че Цецка Цачева поне три пъти се отрече от възможността да бъде кандидат за президент на ГЕРБ през, днес тя беше официално обявена като номинацията на управляващата партия заедно с адмирал Пламен Манушев за вицепрезидент. При представянето й премиерът Бойко Борисов обяви, че след толкова приказки за баща на нацията, най-после било време да има и майка и това естествено стана основна тема за коментари в социалните мрежи.Съдейки по последните социологически проучвания, които бяха направени "на тъмно", още преди да бъде обявен претендентът на партията на Бойко Борисов, можем да направим "обосновано предположение" (по израза на Цветан Цветанов), че е твърде вероятно Цачева да смени адреса на работното си място от "Площад Народно събрание" на "Дондуков 2".Ако Цачева спечели изборите ще бъде и първата жена президент на България.Цецка Цачева е родева на 24 май 1958 г. в село Драгана, община Угърчин, в тогавашния Ловешки окръг.Средното си образование завършва в днешното СОУ "Анастасия Димитрова"– град Плевен, известно и като първото светско девическо училище в България.Завършва правов Софийския университет "Св. св. Климент Охридски". В официалната й биография не е отразено какво работи, докато учи. След това става юрисконсулт в Окръжния народен съвет в Плевен, където по-късно става началник на правния отдел. Член на БКП до 1989 г. Няколко пъти отрича слуховете, че е била партиен секретар. От 1992 г. работи като адвокат в плевенската адвокатска колегия.7 години и половина е консултант на община Плевен, като приключва работата си за общината след скандал с тогавашния кмет Найден Зеленогорски. През юни 2008 г. той подава сигнал срещу Цачева до Адвокатската колегия в Плевен, че Цачева е действала срещу интересите на Община Плевен, като докато е оказвала правна помощ на местната администрация, тя е давала съвети и на насрещните страни по същите дела.Според официалната й визитка владее немски и руски.Политическата звезда на Цецка Цачева изгрява заедно със създаването на партия ГЕРБ от Бойко Борисов. На местните избори през 2007 г. тя е кандидат за кмет на Плевен от ГЕРБ. Остава трета в надпреварата, но става общински съветник. Постът й в партията по това време е общински ръководител. На парламентарните избори през 2009 г. е водач на пропорционалната листа и мажоритарен кандидат на ГЕРБ в Плевен. Избрана е мажоритарно с убедителна преднина пред бившия министър на вътрешните работи и ключова фигура на БСП - Румен Петков.Тогава Бойко Борисов я предлага за председател на парламента. Представя я така: "...госпожа, победила в Плевен два пъти Румен Петков, три пъти партията на кмета на Плевен Найден Зеленогорски, добър юрист, 52-годишна, семейна, авторитетна"."Разбира се и Красимир Велчев е изключително добър човек с качества, доказани, партията го обича, имаме няколко варианта, но аз специално по-лесно работя с жени, а и българските жени по-добре се представят в Брюксел", аргументира избора си Борисов.Тогава Цачева стана първата жена председател на Народното събрание в цялата история на България, като е избрана с 227 гласа "за" и трима "въздържали се".Тя е втори мандат председател на парламент, доверието в което спада. Според последното проучване на "Алфа рисърч" за оценката за дейността на парламента само 8% от българите дават положителна, а 57% - отрицателна.В интервю за несъщестуващия вече плевенски вестник "BGСевер" непосредствено след избирането и за шеф на парламента Цачева споделя: "...не съм очаквала какво ще ми се случи седмица след избирането ми за депутат. Номинацията ми за председател на НС от ГЕРБ и лично от лидера Борисов за мен беше изненада. Работата не ме притеснява в чисто професионален план, що се отнася до пленарната зала, до администриране на НС."Цачева се притеснява от "известните ограничения в свободата", които и налага охраната от НСО. "И ако имате предвид хирургични намеси, няма да ползвам такива. Такава, каквато родителите ми са ме създали, такава ще си остана," отговаря Цачева на въпрос дали смята да променя нещо във външния си вид.Името на Цачева като евентуален кандидат-президент се спряга от почти две години. Цялата история започна от думите на Бойко Борисов по време на общото събрание на "Жени-ГЕРБ" през януари 2015: "Защо не се напънем и не сложим за президентските избори една жена президент? Имаме достатъчно фигури, които можем да обсъждаме".Цачева отрича възможноста да е кандидат за президент цялото отминало лято, след като през юни тази година се разбра, че името й е едно от петте обсъждани в ГЕРБ за поста на държавен глава и тествано в социологическо проучване."Уважавам чувството за хумор на всички представители на медиите в Плевен", коментира Цачева на 25 юли в Плевен възможността да е кандидат-президент. "Имам амбиции, имам намерения и цели, които гоня като председател на Народното събрание. Не се притеснявайте, ще продължа да ги спазвам. Няма опасност да бъда кандидат за друг пост", казва тя пред БНР на 30 август.До избора на Цачева от Бойко Борисов и ГЕРБ се стигна, след отпадането на останалите обсъждани - кметът на София Йорданка Фандъкова, кметът на Бургас Димитър Николов, зам.председателят на партията Цветан Цветанов и вицепремиерът Томислав Дончев. Разговори са водени и с бившия външен министър и настоящ представител на ООН Николай Младенов. Решението е взето в последните няколко дни, като според запознати Томислав Дончев е бил последният отпаднал, заради премиерския страх от бъдеща негова "еманципация".При официалното представяне в неделя (2 октомври) Борисов аргументира защо всеки от другите трима кандидати е по-важно да остане на настоящия си пост.В ГЕРБ са убедени, че тя може да консолидира и подкрепата на партията. Според наблюдателите срещу нея трудно ще има с какво да се води евентуално компроматна война от другите опоненти.Хората които са били поне веднъж в неформална обстановка описват Цецка Цачева, като "душата на купона". В компания тя е обратното на това, което се вижда през телевизионният екран от парламентарната трибуна.Това се вижда добре и на изтеклият в мрежата видеозапис от празнентво на активисти на ГЕРБ след победата през 2009 г. На него Цецка Цачева се опитва да организира и дирижира няколко маси с "гербери" в хорова импровизация с късия текст "Цъфнал ГЕРБ".Цецка Цачева е омъжена за плевенския архитект Румен Данговски. Имат син, носещ същото име – Румен.През 2009 г. Румен – старши работи в "Булгартабак", но според думите на Цачева "той няма отношение към приватизацията на холдинга", а се занимавал само с узаконяване на сгради. Приватизацията на БТ приключва през 2011 г.През 2015 става ясно, че архитектът работи в Ръководство въздушно движение (РВД), според сайта на bTV и още няколко електронни издания. Заплатите там са доста по-високи от тази на парламентарния шеф.Румен – младши завършва Софийска математическа гимназия и е победител в множество световни състезания по математика. През 2013 г. Румен Данговски печели второ място в категорията "Математически науки", придружено от парична награда от 1500 щатски долара, с проекта си: On the Lower Central Series of Pi-algebras на състезанието Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair). Това е най-голямото в света състезание за ученици, които представят оригинални изследователски проекти в областта на природо-математическите науки и инженерството. Наградата включва и именуване на астероид на негово име.От едно от ранните интервюта на Цачева през 2009 година се разбира, че тя заема томчетата на Паоло Коелю и Карлос Кастанеда от шкафчето на съпруга си, а тя самата харесва поезия. Любимата стихосбирка на Цачева е "Дива къпина" на Маргарита Петкова и тя дори имала чувстото, че е писано за нея. Ето и едноименното стихотворение:Като дива къпина съм – ни хубост у мен, ни сладост.Стипчива съм, но мога да утоля някому глада и жаждата.Крехки са ми уж корените, а за скалата здраво се вкопчват.Не мога да вирея върху изискана паркетна почва.Стигат ми ласката на дъжда и на слънцето топлината.(а по душата ми – следи от зъбите на вятъра)Като дива къпина съм – предупреждавам.Когато нехайно посягат към мене – умея до кръв да ранявам.Внимавай! Да не се закачиш, както случайно си свърнал –няма отърване!"Когато силно желаеш нещо, цялата Вселена ти съдейства, за да го постигнеш", казва старият цар на главния герой в най-четената книга на Паоло Коелю - "Алхимикът". Около номинацията й последните дни въпросът беше дали Цачева е пожелала силно поста на "Дондуков 2" или "Цецка Цачева – президент на ГЕРБ" ще бъде сбъднато желание на Бойко Борисов, защото в случая се е оказала най-удобният и възможен кандидат.Умишлено или не - с обявяването й за майка на нацията, премиерът измести коментарите за нея от изпълнението "Цъфнал ГЕРБ" към шеги в стил "Положението е Mamma mia".