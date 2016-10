Трайчо Трайков финансира кампанията си с "жълтите картони" от Борисов

Трайчо Трайков и Димитър Делчев на влизане в НДК

Фотограф: Юлия Лазарова

на бал

в НДК

Благотворителен бал на Реформаторския блок Радан Кънев

Фотограф: Юлия Лазарова

Кандидатът за президент на Реформаторския блок Трайчо Трайков е продал на търг "жълтите картони", които получи от премиера Бойко Борисов преди 5 години като министър на икономиката.Това се е случило във вторник вечерза финансиране на кампанията му. Най-евтините куверти за бала бяха по 30 лева, а най-скъпите са достигнали трицифрено число.Отделно на търг са разиграни предмети, дарени от партиите и политици от Блока.Трайков е предоставил за търга втория "жълт картон", получен от премиера Бойко Борисов през април 2011 година, в комплект с писалката, с която тогавашният министър подписа уволнението на изпълнителния директор на НЕК Красимир Първанов, което по-късно беше отменено от Борисов. Първанов бе уволнен заради поет ангажимент за продължаване на проекта АЕЦ "Белене". Писалката е купена от съпредседателя на Реформаторския блок Найден Зеленогорски.Първият жълт картон е вървял в пакет с вратовръзката и ръкавелите, с които е бил Трайков в деня на получаването му. Това беше в средата на март 2011 г., когато министърът влезе в открит конфликт с шефа на "Лукойл България" Валентин Златев заради цените на горивата. Оставката на Трайков бе поискана година по-късно след посещение на правителствена делегация в Катар.Третият предмет е футболна фланелка с името на Трайков. Тя е от съученик, с когото са играли мачове "Левски - ЦСКА" на Герена. Трайков бил от ЦСКА, а съученикът - от "Левски". По-късно приятелят става професионален футболист и треньор на германски футболен отбор. Подарява му фланелката от този отбор с надпис "Трайков" - за да си спомня мачовете на "Герена" и как са калявали характерите си в играта. Фланелката е купил на търга депутатът от РБ Димитър Делчев.Четвъртият предмет на Трайков, който е даден за търга, е How to piss the public - биографичната книга на създателя на медийната група Вайс - Гевин МакИнес.Кандидататът за вицепрезидент генерал Съби Събев е донесъл за наддаването офицерския си кортик, който е от произвеждането му в първото офицерско звание – лейтенант, и офицерска сабя - спомен от приключване на военната му кариера, както и писалка от скъп приятел - оръжието на интелекта. Сабята и кортика са най-скъпо продадените предмети.БЗНС са предоставили т.нар. ахат Орфей - едниственият вид цветен ахат, който може да се добие у нас, а лидерът на НПСД Корман Исмаилов – картина.Лидерът на ДСБ Радан Кънев е дарил плакат от "Meждузвездни войни" "Нова Надежда" и дигитално копие на книгата на Симеон Радев "Строители на съвременна България". Депутатът Костадин Марков е купил плаката.От партията на Меглена Кунева - ДБГ, са предоставили живописно платно, което е било талисман на кампанията на Кунева за президент през 2011 г. . Тогава тя постигна резултат от 480 хиляди гласа и картината е имала символика - сега подкрепата да бъде за Трайков и Събев.Освен депутати и активисти от Реформаторския блок в НДК бяха забелязани да влизат тенис легендата Юлия Берберян, доктор Атанас Щерев и бизнесмени.