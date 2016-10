Новите модели на обучение трябва да отчитат миграцията и демографските проблеми, смята Плевнелиев

Президентът Росен Плевнелиев даде начало на глобалната конференция "Teach for all" под надслов "Да преоткрием образованието".

[Прессекретариат на държавния глава]

Новите модели на обучение трябва да гарантират по-бързо и по-ефективно постигане на приетите в глобален мащаб образователни цели. Промяната на модела на обучение трябва да отчита миграцията и демографските проблеми, както и неравномерното регионално развитие и новите технологии. Това заяви президентът Росен Плевнелиев в Благоевград, където даде начало на глобалната конференция Teach for all под надслов "Да преоткрием образованието", съобщиха от прессекретариата на "Дондуков" 2.България e първият европейски домакин на глобалния форум, в който участват повече от 400 делегати от 65 държави със споделена визия за разширяване на образователните възможности в своите страни.Държавният глава подчерта, че участието на България в международната мрежа за равен достъп до образование Teach for all дава на страната ни възможност да извършва образователната си реформа в партньорство със световни експерти, посветени на мисията да се гарантира достъп до образование и с огромен опит в прилагането на работещи решения, увличащи учителите, децата и техните родители."Днешната среща има амбицията и потенциала да обсъди визия и стратегия за образованието в над 65 страни. Да бъде домакин на събитие от такъв ранг е висока чест за България, но и оценка за работата на българските екипи", заяви още президентът Росен Плевнелиев.