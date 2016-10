Британски екстремист се присъедини към паравоенните патрули на границата на България с Турция (видео)

Крайнодесен британски политически активист се присъедини към антиимигрантските патрули на българската граница с Турция, пише в. "Дейли мейл" Става въпрос за Джим Доусън, който е основател на националистическата партия Britain First и е свързан с шотландската тамплиерска организация Knights Templar International (KTI).Той се появява в няколко видеа, в които се твърди, че е на българо-турската граница и патрулира с паравоенните организации Българско национално опълчение "Шипка" и Български войнски съюз "Васил Левски" В записите се виждат маскирани членове на организациите, както мъже, така и жени, освен това и лидера им Владимир Русев . Клиповете са публикувани в профила в Youtube на двете български организации и на Knights Templar International."KTI донесе бронежилетки, някои балистични неща, дронове и приспособления за нощно виждане, от които тези момчета се нуждаят отчаяно", казва Доусън."Хората в Англия или в Америка, които не са преживявали конфликти, запомнете това – това са българи. Когато дядо ми е бил жив, тази страна е била управлявана от османците, от мюсюлманите", казва той. "Сега те се връщат наистина, тези хора се бият с ислямисти много по-отдавна, отколкото Джордж Буш. Той се сражава с тях от 1990 г., а те се бият с османците и ислямската заплаха в продължение на вече повече 1000 години. Последните стотина години си отдъхнаха, но сега борбата продължава"."Ако можете, елате, помогнете им, ако сте прекалено стар или зает, пратете им пари", призовава той.Knights Templar International (KTI) се самоопределя като "боен отбранителен християнски рицарски орден" и твърди, че обществото не е тайно, нито масонско, а опазва тамплиерските традиции. Организацията твърди, че има централи в Единбург и Брюксел и над 3000 членове. Тя поддържа и други антиимигрантски групировки в Европа, като например унгарската Magyar Onvedelmi Mozgalom, която също патрулира по границите.Самият Джим Доусън е бил част от неонацистката Британска национална партия, която поддържа идеята, че само хора от бялата раса трябва да имат право на британско гражданство, а всички граждани от друг произход трябва да бъдат депортирани. През 2010 г. той напуска Британската национална партия, за да основе Britain First – друга националистическа, антимигрантска, антиислямска партия, която има и въоръжено крило – Britain First Defense Force.Тя е нападала джамии във Великобритания, заплашвала е ислямски духовник с граждански арест и е провеждала "християнски патрули" в Източен Лондон, където има голямо мюсюлманско население. През 2014 г. Джим Доусън напуска Britain First, позовавайки се на семейни ангажименти и на факта, че е под полицейско наблюдение, което затруднява работата му. Той е баща на девет деца и активист против абортите. Човекът, който уби през юни тази година британската лейбъристка депутатка Джо Кокс, също бе член на Britain First Посещението на Доусън стана тема на разговор и в интервюто на външния министър Даниел Митов за шоуто на Би Би Си HARDtalk . "С феноменът "ловци на бежанци" вече е приключено. Въпросният Динко беше призован от прокуратурата , бяха му повдигнати обвинения и сега подобни патрули, за които знаем, са под наблюдението на властите", заяви Митов в интервюто, което ще бъде излъчено в цялост в 19:30 българско време днес.