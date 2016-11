Ето къде може да следите резултати кой ще бъде новият президент на България

Комбо Румен Радев, Цецка Цачева



Новият президент на България ще бъде известен след часове.Кандидатът, подкрепен от БСП ген. Румен Радев води след първи тур пред този на ГЕРБ - Цецка Цачева.в профилите на "Дневник" във "Фейсбук" Както ви обяснихме и на първи тур - в "Дневник" винаги сме имали проблем - как едновременно да успеем да спазим закона (забраната медии да съобщават данни остана в Изборния кодекс и за тези избори) и да информираме читателите си. Забраната обаче не обхваща лични блогове и социални мрежи - затова ще получавате данни там.Вижте първи резултати от балотажа в профилите ни във "Фейсбук" "Туитър ".Харесайте страницата ни във "Фейсбук" през бутона Like (Харесай). Ако вече сте го направили или след като го направите, отворете менюто на Liked (Харесан) надолу и изберете опцията See first (Виждайте първо във вашия фийд).Може да изберете да получавате и Notifications от "Дневник" от същото меню и така ще виждате бързо и лесно данните за изборите. Настройките могат да бъдат променяни по всяко време.Последвайте "Дневник" и в "Туитър" , или в публичния чат във Viber , за да сте информирани първи и лесно.Вярваме в правото ви да знаете.И гласувайте!