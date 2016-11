Четирима българи влизат в топ 100 на в. "Файненшъл таймс"

[Скрийншот от в. „Файненшъл таймс“]

Четирима българи намират място в класацията на в. "Файненшъл таймс" - "Новите 100 на Европа", съобщи изданието.Това са Антон Ценов и Николай Андонов – основатели на Start It Smart, менторска програма за начинаещи предприемачи ; Атанас Киряков – основател и изпълнителен директор на компанията Ontotext, която развива семантични бази данни ; Стефан Стоянов – зам.-кметът на Пловдив, в чийто ресор попадат образованието , бизнес развитието и международното сътрудничество.От три години насам в. "Файненшъл таймс" заедно с базирания в Полша научен журнал Res Publica, Google, спонсорирания от Чехия, Унгария, Полша и Словакия Вишеградски фонд подбират 100-те души в Централна и Източна Европа и организациите, които "променят обществената, политическата и бизнес атмосферата в региона" чрез иновации, предприемачество и свежи подходи към проблемите.Те са разпределени в секциите "Общество и политика", "Бизнес", "Медии и култура", "Наука". Стефан Стоянов е спечелил в категория "Общество и политика" и е описан като "млад, амбициозен и способен политик", който стои зад "големи и смели инициативи на бързо напредващия" Пловдив, включително въвеждане на система за обучение "Монтесори" в държавните детски градини.Технологиите, развити от Ontotext на Атанас Киряков (отличен в категория "Бизнес"), се ползват от BBC, Британския музей, правителствени агенции във Великобритания и Канада, посочват авторите на класацията, а самият той е водещ експерт в семантичните бази данни. Start It Smart е най-големият проект на Антон Ценов и Николай Андонов, но тяхно дело е и компанията MindMapping , която развива креативното мислене на ученици и студенти в България. Сега те развиват начинаещата фирма Join The Players , която анализира и води статистики за действията на футболните играчи на терен.Освен България в класацията участват още Армения, Беларус, Чехия, Естония, Хърватия, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна.Най-много отличени има Полша – 28 души, следват я Чехия със 17, Словакия със 16 и Румъния с 14.