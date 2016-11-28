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28 ное 2016, 07:46

Започва делото срещу двамата младежи, обвинени в опит за убийство на тригодишно дете

От Дневник
Последна промяна в 07:46 на 28 ное 2016, 880 прочитания, 8 коментара
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Двамата младежи, обвинени в побой над тригодишно дете, се изправят пред съда - 01 ное

Дете на 3 години е с опасност за живота след побой в София - 21 юли

Днес в Софийския градски създ започва делото срещу Александър Донов и Патрик Първев, обвинени за побой над 3-годишното момче в столичния кв. "Зона Б-19".

В началото на ноември прокуратурата внесе обвинителен акт срещу двамата за опит за убийство на малолетно в съучастие.

Случаят стана известен, след като на 20 юли детето, за което е трябвало да се грижат младежите, бе откарано в "Пирогов". 3-годишният Христо Велински бе в изключително тежко състояние и с опасност за живота. Впоследствие състоянието му се подобри.

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