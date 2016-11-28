Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
Фотогалерия: Най-красивите селца на Франция (2)

Фотогалерия: Най-красивите селца на Франция (2)

За състоянието на синдикатите

За състоянието на синдикатите

Йорданеску подаде оставка след поредния провал на ЦСКА

Йорданеску подаде оставка след поредния провал на ЦСКА

28 ное 2016, 07:59
Тази статия е част от темата "Бежанците".

Съдът решава дали да остави в ареста задържаните бежанци след бунта в Харманли

От Дневник
Последна промяна в 08:20 на 28 ное 2016, 898 прочитания, 12 коментара
версия за печат
уголемяване на текст
смаляване на текст
По темата

Още през август в Харманли положението било неконтролируемо, обяви Илияна Йотова - 28 ное

Участник в бунта в Харманли е в болница с черепна травма и с опасност за живота - 27 ное

Афганистанецът, запалил българското знаме, остава в ареста - 27 ное

До четвъртък оградата на бежанския център в Харманли ще бъде укрепена - 27 ное

Съдът в Харманли трябва да реши дали да задържи за постоянно 18-те мигранти от бежанския център в града, които получиха обвинения след бунта миналата седмица, съобщава Нова телевизия. Те ще отговарят за хулиганство, отличаващо се с цинизъм, дързост и съпротива срещу органите на реда.

Прокуратурата твърди, че има безспорни доказателства, че тези 18 мигранти, са участвали в безредиците в четвъртък. На тях най-вероятно ще бъдат повдигнати и нови обвинения - за повреждане на чуждо имущество.

След бунта в бежанския лагер 400 мигранти бяха арестувани, а 24-ма полицаи ранени. До него се стигна, след като центъръ за настаняване беше поставен под карантина.

Още от България

  • Зарче
Етикети
Търсене по избраните ключови думиТърсене
Реклама
От Капитал
Обяви за работа от Кариери
Какво е RSS?
RSS емисия за статиите от България Емисия за статиите от България
RSS емисия за коментари на статии от България Емисия за коментари на статии от България
Реклама
Към началотоКъм началото

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly

Дневник спазва етичния кодекс на българските медии.
© 2001 – 2016 Икономедиа АД съгласно Общи условия ново за ползване. Политика за бисквитките ново . Уеб разработка на Икономедиа + дизайн на Cog Graphics. Някои снимки © 2016 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.