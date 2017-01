Здравната каса няма да плаща лечението на пациенти с хепатит C с малки шансове за живот

Архивен кадър от протест на пациенти с хепатит С пред здравната каса, 2006 г.

Фотограф: Георги Кожухаров

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) въвежда ограничение на достъпа до модерната и скъпа безинтерферонова терапия за болни от хепатит C, която за пръв път дава шанс за излекуване на тези пациенти. Касата няма да заплаща лечението за определени хора, ако прецени, чете няма да живеят дълго - ако например имат съпътстващи заболявания или злоупотребяват с алкохол, който допълнително на хепатита уврежда черния им дроб.Това е разписано в нови правила за лечение на хроничен вирусен хепатит С, приети от Надзорния съвет на здравноосигурителната институция, съобщи "Дарик". Критериите за икономическа целесъобразност трябва да влязат в сила от 16 януари, но според пациентски организации и специалисти това ще обрече много хора на смърт.От касата поясняват, че става въпрос за скъпоструващо лечение, което трябва да се предписва на хора, на които наистина ще помогне."Първата точка от изключващите критерии е "пациенти, при които се очаква ниска продължителност на живота поради несвързани с черния дроб съпътстващи заболявания, която не може да бъде подобрена с безинтерверноново лечение". Т.е. всички, които имат други заболявания, освен заболявания на черния дроб, няма да бъдат лекувани – Надзорният съвет на касата може веднага да ги изхвърли от списъка за лечение, а това само по себе си е риск за живота, престъпление и нарушение на Конституцията", казва Иван Димитров, председател на Федерация "Български пациентски форум", цитиран от Би Ти Ви.Според него най-страшното е, че не лекари, а икономисти ще решават кой да се лекува и това предвещава ужасяващ геноцид. "Това е безумие. Някой чиновник ще прецени, че продължителността на живота ти ще е малка ине е рентабилно да бъдеш лекуван, защото скоро ще умреш. Кой от тези чиновници преценява кой кога ще умре?", пита Димитров.От касата обясняват, ченовите правила не целят да правят рестрикции по отношение на пациентите, но е по-добре да се лекуват хора, които са перспективни. Когато лекарите кажат, че дадено лечение не е целесъобразно, касата няма как да го плати, уточняват от институцията.От пациентската организация обаче се опасяват, че касата няма всеки път да се съобразява с лекарското мнение дори и когато е предписана терапията, и с лека ръка ще решава кой да живее и кой не. В новите правила е заложено, че дори лекар да е предписал терапията, касата по икономически причини може да не я разреши, посочва Иван Димитров."Притеснявам се, че пациентите наистина са обречени. Ако пациент има бъбречна недостатъчност и хепатит C, и двете заболявания намаляват преживяемостта му и той попада в първия изключващ критерий. В същото време европейските правила за правилно лечение на хепатит C определят няколко приоритетни групи, сред които са именно пациентите с бъбречна недостатъчност и хепатит C", коментира проф. Емил Паскалев, началник на Клиниката по нефрология и трансплантация на "Александровска" болница.Друго, което го учудва е, че в правилата е записана задължителна първи порядък терапия, която трае 12 – 16 седмици, при положение, че има други, които водят до 100-процентово излекуване за осем седмици. "Една терапия, дори да е по-скъпа, ако е по-кратка, в крайна сметка излиза по-евтино", коментира той и добави, че не одобрява аргумента за икономическа целесъобразност на НЗОК.