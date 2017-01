Кой е доц. Теодор Седларски - служебен министър на икономиката

Доц. д-р Теодор Седларски



е на първо място в професионално направление "Икономика" в официалния рейтинг на Министерството на образованието и науката (МОН).

Доц. д-р Теодор Седларски е най-младият декан в Софийския университет "Св. Климент Охридски". На 36 години през 2015 г. е избран да ръководи Стопанския факултет, който от годиниТеодор Седларски е щатен преподавател в катедра "Икономика" на Стопанския факултет от 2005 г. Четири години по-късно защитава докторска дисертация в областта на институциите, транзакционните разходи и икономическото развитие. Хабилитира се през 2011 г. Четири години е зам.-декан по учебната и международната дейност на Стопанския факултет. Чете лекции по институционална икономика, икономически теории, международна икономика, икономика на публичния сектор, пари, банки и финансови пазари. Един от последните му проекти като декан е за изграждането на център по предприемачество или стартъп център във факултета. Започва и издаването на международното научно списание "Innovativity in Modeling and Analytics Journal of Research".Доц. Седларски получава образованието си във Виенския икономически университет и в Стопанския факултет - бакалавър по Стопанско управление и магистър по Бизнес администрация. Преди това е завършил Немската езикова гимназия "Гьоте" в Бургас. Два пъти печели стипендия "Ернст Мах" за млади изследователи на австрийското Министерство на науката и стипендия на Швейцарската конфедерация за специализации в сферата на новата институционална икономика, съответно във Виенския икономически университет и в Университета Санкт Гален в Швейцария.От 2012 г. е ръководител на Центъра за икономически теории и стопански политики към Софийския университет. Две години по-късно става академичен директор на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към университета, афилиран с Института за стратегии и конкурентоспособност към американския университет Харвард. През 2014 г. е избран за национален представител на България в конфигурациите на Програмния комитет на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" (Социално предизвикателство 6: Европа в променящия се свят — приобщаващи, новаторски и осъзнати общества). Съпредседател е на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към Софийския университет.Научните му интереси са в областта на новия и стария институционализъм, новата стопанска история, икономическия анализ на правото, историята на икономическите учения, поведенческата и експерименталната икономика. Сред последните му публикации са книгите "Икономически теории: история на икономическата мисъл" (2015), "Нова институционална икономика" (2013), "Институционални аспекти на пазара" (2013), "Институционална икономика: възможности и неизползван потенциал" (2012, в съавторство с доц. д-р Тодор Попов), "Международна икономика" (2013, в съавторство с Х. Албек).