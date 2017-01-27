Ниските доходи, корупцията и престъпността са най-големите проблеми за българите

Фотограф: Георги Кожухаров

Основните проблеми пред българите продължават да бъдат – ниските доходи (58%), корупцията (46%) и битовата престъпност (41%), сочи регулярното тримесечно проучване на агенция "Алфа Рисърч", осъществявано съвместно с "Нова телевизия". То е проведено в периода 14-22 март и показва, че следващите по значимост проблеми са емиграцията на млади българи в чужбина (35%) и неспазването на закона (27%).Интересна е промяната на отношението към състоянието на инфраструктурата и безработицата. Докато преди години те са били ключови проблеми, сега слизат в дъното на класацията с около 10%.Равносметката на българите за 10 годишното членство на България в ЕС е подчертано положителна, казват още от "Алфа Рисърч". 56% от анкетираните са на мнение, че страната ни повече е спечелила, отколкото загубила. Единственият момент в този период, в който позитивните оценки бележат рязък спад, е февруари 2014 година, когато едва 37% са били убедени, че страната ни печели от членството.