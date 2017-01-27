Число на деня: 7% одобрение за главния прокурор

Фотограф: Юлия Лазарова

През януари 2017 г. главният прокурор Сотир Цацаров се ползва със 7 % обществено доверие, или положителна оценка, според редовното тримесечно проучване на агенция "Алфа рисърч", осъществявано съвместно с Нова телевизия, проведено между 14 и 22 януари.Положителната оценка през юни 2013 г. е била 31 %, след което колебливо, но трайно е спадала, за да стигне сегашното ниво от 7 %. Същевременно неодобрението, или отрицателната оценка, е нараствала плавно от 24 % през юни 2013 г. до сегашните 47 %, въпреки изявите на главния прокурор пред масова публика, като писмото му до "Шоуто на Слави" или изказванията пред изборни секции, предавани по телевизията. И въпреки интензивната поредица от повдигнати обвинения срещу министри след оставката на правителството.