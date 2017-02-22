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Тема на деня: Избори 2017

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Избори 2017

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22 фев 2017, 17:59
Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Кои са кандидатите за депутати в 29 РИК Хасково

От Дневник
Последна промяна в 18:11 на 22 фев 2017, 420 прочитания, 0 коментара
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От района влизат 8 депутати

Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:

ГЕРБ
БСП
Обединени патриоти
Воля
ДПС
Реформаторски блок и "Глас народен"
Нова република
Да, България
АБВ и Движение 21
ДОСТ
Партия на Зелените
Партия "Възраждане"
Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християнсоциален съюз)
Движение за радикална промяна Българската пролет
Българско национално обединение
Национална републиканска партия
Движение "Напред България"
БДЦ
Движение за равноправен обществен модел
Независими

ГЕРБ

Делян Александров Добрев
Станислав Насков Дечев
Евгения Даниелова Ангелова
Гергана Стефанова Кръстева
Георги Тенев Станков
Валентин Сарандиев Ангелов
Жечо Дончев Станков
Д-р Ангел Иванов Кунчев
Доц. д-р Бони Райкова Петрунова
Митко Костадинов Полихронов
Деян Красимиров Иванов
Стефка Здравкова Стефанова
Мариян Димитров Боянов
Светла Георгиева Михайлова
Иван Димитров Димитров
Борислав Анастасов Анастасов

БСП

Елена Николова Йончева
Никола Илиев Динков
Виолета Русева Желева
Смиляна Николова Нитова
Богдан Мирославов Кирилов
Даниел Насков Йорданов
Виктор Георгиев Годжов
Диляна Господинова Комитова
Бончо Райчев Димов
Божидар Петков Драганов
Кера Иванова Спирова
Ренета Славчева Грозева-Кисьова
Стиляна Неделчева Ангелова
Нина Стойчева Николова

Обединени патриоти

Павел Димитров Шопов
Кръстьо Атанасов Кръстев
Николай Делчев Георгиев
Деяна Лозкова Димитрова
Георги Василев Манев
Недялка Тошкова Иванова
Ангел Николов Божинов
Хараламби Севов Мочев

Воля

Желязко Ганев Славов
Мариела Петрова Ненова
Деница Любомирова Нешева
Диляна Михайлова Стоянова
Максим Митков Митков
Атанас Петров Атанасов
Елизабета Кръстева Тодорова

ДПС

Йордан Кирилов Цонев
Мехмед Юмер Атаман
Маджид Реджеб Мандаджъ
Мехмед Лятиф Шакир
Мюмюн Сали Мюмюн
Сание Рамадан Кязим
Росен Йосифов Атанасов
Йозджан Расим Мехмед
Екрем Зейнур Юзеир
Тасим Кязим Йълдъз
Ибрям Раиф Мустафа
Гюнер Гюнай Зейнал
Неджатин Айдън Шакир
Мюмюн Динчер Али
Ферди Фикрет Раим

Реформаторски блок и "Глас народен"

Стефан Димитров Димитров
Димо Райнов Стоянов
Светла Георгиева Василева
Ангел Михайлов Хаджиангелов
Божидар Димов Боев
Тодор Христов Ташев
Тенчо Добромиров Тенев
Тодор Колев Атанасов
Анка Атанасова Косева
Ицо Вълканов Христов
Теодора Стефанова Гандева-Дочева
Деян Данчев Ванчев
Дима Георгиева Димова
Димитър Петров Димитров
Радостина Димитрова Минева
Зарко Митев Запрянов

Нова република

Стоил Стоянов Яков
Божин Петров
Костадин Михайлов Калъпов
Георги Стратиев Василев
Мариана Ванчева Петкова
Милен Атанасов Бaкалов
Антония Панчева Желязкова
Антони Стефанов Пашов

Да, България

Владислав Панчев Панев
Иван Даниелов Господинов
Иван Христов Стойчев
Симон Френгюл Зенолян
Иван Филипов Ванчев
Димитър Ивов Инджов
Красимир Димитров Вълчев
Димитър Константинов Иванов
Живко Николов Николов
Диана Илиева Деевска

ДОСТ

Лютви Ахмед Местан
Себахтин Шакир Халил
Албен Събков Манджуков
Ибрахим Алейдин Ибрахим
Рушен Ахмед Мехмед
Валентина Бенова Николова
Юсеин Ибрямов Юсеинов
Алпер Рафет Емурла
Сабрие Шабан Осман
Сефиде Сеид Мехмед
Дора Минчева Мутафова
Росен Господинов Стоев
Румен Боянов Райчев

Движение за равноправен обществен модел

Ангел Кирилов Рашков
Анна Асенова Демирева
Антон Сашев Милков
Тодор Христов Тодоров
Владимир Иванов Георгиев
Асен Миланов Ангелов
Вангел Георгиев Илиев
Личо Минчев Илиев

Движение за радикална промяна Българската пролет

Владимир Ангелов Кисьов
Живко Тянков Жеков
Иван Благоев Кочев
Радост Кирилова Янакиева

Движение "Напред България"

Боян Георгиев Кайров
Пепа Петрова Ходжева
Диан Димов Димитров

Национална републиканска партия

Пламен Димитров Ямболов
Стоил Петров Кайряков
Калоян Денков Господинов
Миглена Димитрова Стоянова
Петьо Анастасов Хаджиев
Николина Тодорова Тодорова
Албена Благоева Попова

АБВ и Движение 21

Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова
Добри Паунов Тодев
Божидар Стамов Иванов
Галина Недялкова Атанасова
Маргарит Илиев Камбуров
Тодор Ванчев Тодев
Мария Лукова Цанева
Любомир Николов Вълчанов
Петя Данчева Бонева
Петьо Димитров Сурчев
Йордан Димитров Кичеков
Митко Костов Митев
Златка Стоянова Георгиева
Валентина Тодорова Катранджиева
Теодора Трендафилова Господинова
Ангел Христов Дяков

Българско национално обединение

Валентин Асенов Христов
Стоян Любомиров Буколски
Станислав Георгиев Банкин

БДЦ

Борислав Георгиев Караиванов

Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християнсоциален съюз)

Манол Тодоров Михайлов
Васил Василев Младенов
Димитър Тодоров Янев
Цветомир Стоянов Цветков
Руси Иванов Стоичков
Иван Стефанов Веселинов
Димитър Олег Николов
Иванка Динева Иванова

Партия "Възраждане"

Пламен Панайотов Пасков
Тихомир Калинов Калинов
Райна Русева Ангелова
Едуард Цветков Недков

Партия на зелените

Лена Ангелова Василева
Владимир Милчев Апостолов
Ангел Георгиев Иванов

Независими

Георги Петров Богданов
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