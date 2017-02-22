Кои са кандидатите за депутати в 29 РИК Хасково

От района влизат 8 депутатиЛинковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:Делян Александров ДобревСтанислав Насков ДечевЕвгения Даниелова АнгеловаГергана Стефанова КръстеваГеорги Тенев СтанковВалентин Сарандиев АнгеловЖечо Дончев СтанковД-р Ангел Иванов КунчевДоц. д-р Бони Райкова ПетруноваМитко Костадинов ПолихроновДеян Красимиров ИвановСтефка Здравкова СтефановаМариян Димитров БояновСветла Георгиева МихайловаИван Димитров ДимитровБорислав Анастасов АнастасовЕлена Николова ЙончеваНикола Илиев ДинковВиолета Русева ЖелеваСмиляна Николова НитоваБогдан Мирославов КириловДаниел Насков ЙордановВиктор Георгиев ГоджовДиляна Господинова КомитоваБончо Райчев ДимовБожидар Петков ДрагановКера Иванова СпироваРенета Славчева Грозева-КисьоваСтиляна Неделчева АнгеловаНина Стойчева НиколоваПавел Димитров ШоповКръстьо Атанасов КръстевНиколай Делчев ГеоргиевДеяна Лозкова ДимитроваГеорги Василев МаневНедялка Тошкова ИвановаАнгел Николов БожиновХараламби Севов МочевЖелязко Ганев СлавовМариела Петрова НеноваДеница Любомирова НешеваДиляна Михайлова СтояноваМаксим Митков МитковАтанас Петров АтанасовЕлизабета Кръстева ТодороваЙордан Кирилов ЦоневМехмед Юмер АтаманМаджид Реджеб МандаджъМехмед Лятиф ШакирМюмюн Сали МюмюнСание Рамадан КязимРосен Йосифов АтанасовЙозджан Расим МехмедЕкрем Зейнур ЮзеирТасим Кязим ЙълдъзИбрям Раиф МустафаГюнер Гюнай ЗейналНеджатин Айдън ШакирМюмюн Динчер АлиФерди Фикрет РаимСтефан Димитров ДимитровДимо Райнов СтояновСветла Георгиева ВасилеваАнгел Михайлов ХаджиангеловБожидар Димов БоевТодор Христов ТашевТенчо Добромиров ТеневТодор Колев АтанасовАнка Атанасова КосеваИцо Вълканов ХристовТеодора Стефанова Гандева-ДочеваДеян Данчев ВанчевДима Георгиева ДимоваДимитър Петров ДимитровРадостина Димитрова МиневаЗарко Митев ЗапряновСтоил Стоянов ЯковБожин ПетровКостадин Михайлов КалъповГеорги Стратиев ВасилевМариана Ванчева ПетковаМилен Атанасов БaкаловАнтония Панчева ЖелязковаАнтони Стефанов ПашовВладислав Панчев ПаневИван Даниелов ГосподиновИван Христов СтойчевСимон Френгюл ЗенолянИван Филипов ВанчевДимитър Ивов ИнджовКрасимир Димитров ВълчевДимитър Константинов ИвановЖивко Николов НиколовДиана Илиева ДеевскаЛютви Ахмед МестанСебахтин Шакир ХалилАлбен Събков МанджуковИбрахим Алейдин ИбрахимРушен Ахмед МехмедВалентина Бенова НиколоваЮсеин Ибрямов ЮсеиновАлпер Рафет ЕмурлаСабрие Шабан ОсманСефиде Сеид МехмедДора Минчева МутафоваРосен Господинов СтоевРумен Боянов РайчевАнгел Кирилов РашковАнна Асенова ДемиреваАнтон Сашев МилковТодор Христов ТодоровВладимир Иванов ГеоргиевАсен Миланов АнгеловВангел Георгиев ИлиевЛичо Минчев ИлиевВладимир Ангелов КисьовЖивко Тянков ЖековИван Благоев КочевРадост Кирилова ЯнакиеваБоян Георгиев КайровПепа Петрова ХоджеваДиан Димов ДимитровПламен Димитров ЯмболовСтоил Петров КайряковКалоян Денков ГосподиновМиглена Димитрова СтояноваПетьо Анастасов ХаджиевНиколина Тодорова ТодороваАлбена Благоева ПоповаЛидия Стойкова Стойкова-ЧорбановаДобри Паунов ТодевБожидар Стамов ИвановГалина Недялкова АтанасоваМаргарит Илиев КамбуровТодор Ванчев ТодевМария Лукова ЦаневаЛюбомир Николов ВълчановПетя Данчева БоневаПетьо Димитров СурчевЙордан Димитров КичековМитко Костов МитевЗлатка Стоянова ГеоргиеваВалентина Тодорова КатранджиеваТеодора Трендафилова ГосподиноваАнгел Христов ДяковВалентин Асенов ХристовСтоян Любомиров БуколскиСтанислав Георгиев БанкинБорислав Георгиев КараивановМанол Тодоров МихайловВасил Василев МладеновДимитър Тодоров ЯневЦветомир Стоянов ЦветковРуси Иванов СтоичковИван Стефанов ВеселиновДимитър Олег НиколовИванка Динева ИвановаПламен Панайотов ПасковТихомир Калинов КалиновРайна Русева АнгеловаЕдуард Цветков НедковЛена Ангелова ВасилеваВладимир Милчев АпостоловАнгел Георгиев ИвановГеорги Петров Богданов