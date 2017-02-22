Кои са кандидатите за депутати в 29 РИК Хасково

От района влизат 8 депутати
Линковете от имената на политическите сили водят към пълния списък с имена от всяка листа:ГЕРББСПОбединени патриотиВоляДПСРеформаторски блок и "Глас народен"Нова републикаДа, БългарияАБВ и Движение 21ДОСТПартия на ЗеленитеПартия "Възраждане"Коалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християнсоциален съюз)Движение за радикална промяна Българската пролетБългарско национално обединениеНационална републиканска партияДвижение "Напред България"БДЦДвижение за равноправен обществен моделНезависимиГЕРБ
Делян Александров Добрев
Станислав Насков Дечев
Евгения Даниелова Ангелова
Гергана Стефанова Кръстева
Георги Тенев Станков
Валентин Сарандиев Ангелов
Жечо Дончев Станков
Д-р Ангел Иванов Кунчев
Доц. д-р Бони Райкова Петрунова
Митко Костадинов Полихронов
Деян Красимиров Иванов
Стефка Здравкова Стефанова
Мариян Димитров Боянов
Светла Георгиева Михайлова
Иван Димитров Димитров
Борислав Анастасов АнастасовБСП
Елена Николова Йончева
Никола Илиев Динков
Виолета Русева Желева
Смиляна Николова Нитова
Богдан Мирославов Кирилов
Даниел Насков Йорданов
Виктор Георгиев Годжов
Диляна Господинова Комитова
Бончо Райчев Димов
Божидар Петков Драганов
Кера Иванова Спирова
Ренета Славчева Грозева-Кисьова
Стиляна Неделчева Ангелова
Нина Стойчева НиколоваОбединени патриоти
Павел Димитров Шопов
Кръстьо Атанасов Кръстев
Николай Делчев Георгиев
Деяна Лозкова Димитрова
Георги Василев Манев
Недялка Тошкова Иванова
Ангел Николов Божинов
Хараламби Севов МочевВоля
Желязко Ганев Славов
Мариела Петрова Ненова
Деница Любомирова Нешева
Диляна Михайлова Стоянова
Максим Митков Митков
Атанас Петров Атанасов
Елизабета Кръстева ТодороваДПС
Йордан Кирилов Цонев
Мехмед Юмер Атаман
Маджид Реджеб Мандаджъ
Мехмед Лятиф Шакир
Мюмюн Сали Мюмюн
Сание Рамадан Кязим
Росен Йосифов Атанасов
Йозджан Расим Мехмед
Екрем Зейнур Юзеир
Тасим Кязим Йълдъз
Ибрям Раиф Мустафа
Гюнер Гюнай Зейнал
Неджатин Айдън Шакир
Мюмюн Динчер Али
Ферди Фикрет РаимРеформаторски блок и "Глас народен"
Стефан Димитров Димитров
Димо Райнов Стоянов
Светла Георгиева Василева
Ангел Михайлов Хаджиангелов
Божидар Димов Боев
Тодор Христов Ташев
Тенчо Добромиров Тенев
Тодор Колев Атанасов
Анка Атанасова Косева
Ицо Вълканов Христов
Теодора Стефанова Гандева-Дочева
Деян Данчев Ванчев
Дима Георгиева Димова
Димитър Петров Димитров
Радостина Димитрова Минева
Зарко Митев ЗапряновНова република
Стоил Стоянов Яков
Божин Петров
Костадин Михайлов Калъпов
Георги Стратиев Василев
Мариана Ванчева Петкова
Милен Атанасов Бaкалов
Антония Панчева Желязкова
Антони Стефанов ПашовДа, България
Владислав Панчев Панев
Иван Даниелов Господинов
Иван Христов Стойчев
Симон Френгюл Зенолян
Иван Филипов Ванчев
Димитър Ивов Инджов
Красимир Димитров Вълчев
Димитър Константинов Иванов
Живко Николов Николов
Диана Илиева ДеевскаДОСТ
Лютви Ахмед Местан
Себахтин Шакир Халил
Албен Събков Манджуков
Ибрахим Алейдин Ибрахим
Рушен Ахмед Мехмед
Валентина Бенова Николова
Юсеин Ибрямов Юсеинов
Алпер Рафет Емурла
Сабрие Шабан Осман
Сефиде Сеид Мехмед
Дора Минчева Мутафова
Росен Господинов Стоев
Румен Боянов РайчевДвижение за равноправен обществен модел
Ангел Кирилов Рашков
Анна Асенова Демирева
Антон Сашев Милков
Тодор Христов Тодоров
Владимир Иванов Георгиев
Асен Миланов Ангелов
Вангел Георгиев Илиев
Личо Минчев ИлиевДвижение за радикална промяна Българската пролет
Владимир Ангелов Кисьов
Живко Тянков Жеков
Иван Благоев Кочев
Радост Кирилова ЯнакиеваДвижение "Напред България"
Боян Георгиев Кайров
Пепа Петрова Ходжева
Диан Димов ДимитровНационална републиканска партия
Пламен Димитров Ямболов
Стоил Петров Кайряков
Калоян Денков Господинов
Миглена Димитрова Стоянова
Петьо Анастасов Хаджиев
Николина Тодорова Тодорова
Албена Благоева ПоповаАБВ и Движение 21
Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова
Добри Паунов Тодев
Божидар Стамов Иванов
Галина Недялкова Атанасова
Маргарит Илиев Камбуров
Тодор Ванчев Тодев
Мария Лукова Цанева
Любомир Николов Вълчанов
Петя Данчева Бонева
Петьо Димитров Сурчев
Йордан Димитров Кичеков
Митко Костов Митев
Златка Стоянова Георгиева
Валентина Тодорова Катранджиева
Теодора Трендафилова Господинова
Ангел Христов ДяковБългарско национално обединение
Валентин Асенов Христов
Стоян Любомиров Буколски
Станислав Георгиев БанкинБДЦ
Борислав Георгиев КараивановКоалиция на недоволните (БСД-Евролевица, Българска социалдемократическа партия, Християнсоциален съюз)
Манол Тодоров Михайлов
Васил Василев Младенов
Димитър Тодоров Янев
Цветомир Стоянов Цветков
Руси Иванов Стоичков
Иван Стефанов Веселинов
Димитър Олег Николов
Иванка Динева ИвановаПартия "Възраждане"
Пламен Панайотов Пасков
Тихомир Калинов Калинов
Райна Русева Ангелова
Едуард Цветков НедковПартия на зелените
Лена Ангелова Василева
Владимир Милчев Апостолов
Ангел Георгиев ИвановНезависими
Георги Петров Богданов