Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
Южна Корея ще поведе световната класация по дълголетие, прогнозира СЗО

Южна Корея ще поведе световната класация по дълголетие, прогнозира СЗО

Фотогалерия: Седмица на блините

Фотогалерия: Седмица на блините

"Синя България": Не очаквайте да има "Левски - София"

"Синя България": Не очаквайте да има "Левски - София"

Тема на деня: Избори 2017

Кои са кандидатите за депутати в Русе (19 МИР)

Показване

Избори 2017

Всички статии
Смените на областни и в МВР говори, че БСП се кани да купи изобрите, обяви Борисов

Смените на областни и в МВР говори, че БСП се кани да купи изобрите, обяви Борисов

13:57 днес
Кои са кандидатите за депутати в 24 МИР в София

Кои са кандидатите за депутати в 24 МИР в София

14:34 днес
Кои са кандидатите за депутати в област Плевен (15-и МИР)

Кои са кандидатите за депутати в област Плевен (15-и МИР)

15:13 днес
Всички водачи на листи на "Нова република"

Всички водачи на листи на "Нова република"

15:46 днес
Кои са кандидатите за депутати в Пловдив (16 МИР)

Кои са кандидатите за депутати в Пловдив (16 МИР)

15:34 днес
ГЕРБ ще бъде с номер 11, БСП - с 10, в бюлетината за изборите

ГЕРБ ще бъде с номер 11, БСП - с 10, в бюлетината за изборите

11:32 днес
Евгений Михайлов ще се откаже от ДОСТ, ако се намери агентурно досие на Местан

Евгений Михайлов ще се откаже от ДОСТ, ако се намери агентурно досие на Местан

10:01 днес
Кои са кандидатите за депутати в 23 МИР в София

Кои са кандидатите за депутати в 23 МИР в София

12:45 днес
Лукарски: Светослав Витков ще бие Корнелия Нинова в София

Лукарски: Светослав Витков ще бие Корнелия Нинова в София

20:07 вчера
Евгений Михайлов и Георги Боздуганов влизат в листите на ДОСТ

Евгений Михайлов и Георги Боздуганов влизат в листите на ДОСТ

18:26 вчера
Борисов предрече избори на всеки 5-6 месеца

Борисов предрече избори на всеки 5-6 месеца

13:12 вчера
ДПС залага на Слави Бинев и бивш депутат от "Атака" в София

ДПС залага на Слави Бинев и бивш депутат от "Атака" в София

12:24 вчера
Стефан Тафров, проф. Александър Кьосев и Тома Белев влизат в листите на "Да, България"

Стефан Тафров, проф. Александър Кьосев и Тома Белев влизат в листите на "Да, България"

14:53 вчера
Цитат на деня: ГЕРБ и БСП гладят чаршафите за политическото легло

Цитат на деня: ГЕРБ и БСП гладят чаршафите за политическото легло

14:35 вчера
Татяна Дончева, Румен Петков, Константин Проданов и още водачи на листи на "АБВ - Движение 21"

Татяна Дончева, Румен Петков, Константин Проданов и още водачи на листи на "АБВ - Движение 21"

16:52 вчера
Още малко за машинното гласуване, или как може една работа да не стане

Още малко за машинното гласуване, или как може една работа да не стане

07:14 вчера
Борисов покани Нинова на дебат за НАТО, СЕТА и санирането

Борисов покани Нинова на дебат за НАТО, СЕТА и санирането

16:45 вчера
БСП ще сезира прокуратурата заради програмата за саниране

БСП ще сезира прокуратурата заради програмата за саниране

15:42 вчера
Цитат на деня: Ястребът Борисов се опитва да се превърне във врабче

Цитат на деня: Ястребът Борисов се опитва да се превърне във врабче

15:13 вчера
Министри, депутати и общински съветници водят листите на ГЕРБ

Министри, депутати и общински съветници водят листите на ГЕРБ

16:45 20 фев
Веселин Марешки се зарече да излезе от политиката, ако партията му не е поне трета сила на изборите

Веселин Марешки се зарече да излезе от политиката, ако партията му не е поне трета сила на изборите

11:38 20 фев
"Глас народен" изчезваше, ако не се беше коалирал с Реформаторския блок, обяви Светльо Витков

"Глас народен" изчезваше, ако не се беше коалирал с Реформаторския блок, обяви Светльо Витков

08:20 20 фев
Цитат на деня: 20 г. не се е правило нищо, всички вини се концентрират в последните седем

Цитат на деня: 20 г. не се е правило нищо, всички вини се концентрират в последните седем

14:22 20 фев
Нинова не се чувства бламирана, след избора на нови членове на Изпълнителния съвет

Нинова не се чувства бламирана, след избора на нови членове на Изпълнителния съвет

16:24 19 фев
БСП се похвали с професори, лекари, учители и спортисти кандидати за депутати

БСП се похвали с професори, лекари, учители и спортисти кандидати за депутати

13:44 19 фев
Пеевски официално е водач на листата на ДПС в Пазарджик

Пеевски официално е водач на листата на ДПС в Пазарджик

12:45 19 фев
"Да, България": 6 % растеж на икономиката, пари за наука, електронни услуги (видео)

"Да, България": 6 % растеж на икономиката, пари за наука, електронни услуги (видео)

15:11 18 фев
Станишев: ГЕРБ реагират панически, защото ще изгубят изборите

Станишев: ГЕРБ реагират панически, защото ще изгубят изборите

12:31 19 фев
"Нова република" искат от Герджиков да извади Овчаров от "Лукойл"

"Нова република" искат от Герджиков да извади Овчаров от "Лукойл"

13:36 17 фев
Задава ли се данъчна коалиция

Задава ли се данъчна коалиция

10:45 18 фев
Одитът на Герджиков е поредната хумореска за деца, обяви лидерът на "Да, България"

Одитът на Герджиков е поредната хумореска за деца, обяви лидерът на "Да, България"

12:07 18 фев
Системните партии саботират машинното гласуване, смята Петър Славов

Системните партии саботират машинното гласуване, смята Петър Славов

14:00 19 фев
Намаляване на ДДС и безплатни учебници до 12 клас, предвижда програмата на "Реформаторския блок"

Намаляване на ДДС и безплатни учебници до 12 клас, предвижда програмата на "Реформаторския блок"

17:35 18 фев
22 фев 2017, 15:46
Тази статия е част от темата "Избори 2017".

Всички водачи на листи на "Нова република"

От Дневник
Последна промяна в 15:50 на 22 фев 2017, 963 прочитания, 28 коментара
версия за печат
уголемяване на текст
смаляване на текст
По темата

Кои са кандидатите за депутати в Пловдив (16 МИР) - 22 фев

Кои са кандидатите за депутати в 24 МИР в София - 22 фев

ГЕРБ ще бъде с номер 11, БСП - с 10, в бюлетината за изборите - 22 фев

Водачите на листи - познати политици, нови лица и партийни номади - 22 фев

Цитат на деня: ГЕРБ и БСП гладят чаршафите за политическото легло - 21 фев

Шестима кандидат-депутати от "Нова република" ще водят по две листи на парламентарните избори. Те ще са "отборът", който трябва да води кампанията на коалицията.

Трайчо Трайков ще е водач в Благоевград и 23-и МИР в София. Радан Кънев е първи във Варна и 25-и МИР в София. Мартин Димитров в Плевен и 24-и МИР София. Бившият депутат от ГЕРБ Методи Андреев води в Ловеч и Разград, а Дани Каназирева - в Пловдив и Пловдив-област. Стоил Яков е начело в Бургас и в Хасково.

Ето и всички водачи по райони:

Благоевград - Трайчо Трайков

Бургас - Стоил Яков

Варна - Радан Кънев

Велико Търново - Иван К. Иванов

Видин - Вили Лилков

Враца - Цецка Бачкова

Габрово - Людмила Илиева

Добрич - Драгомир Цукев

Кърджали - Радослав Милев

Кюстендил - Никола Табаков

Ловеч - Методи Андреев

Монтана - Светослав Малинов

Пазарджик - Атанас Атанасов

Перник - Калин Каменов

Плевен - Мартин Димитров

Пловдив град - Дани Каназирева

Пловдив област - Дани Каназирева

Разград - Методи Андреев

Русе - Борис Станимиров

Силистра - Събчо Събев

Сливен - Димитър Сяров
Смолян - Стоян Марев

София 23 МИР - Трайчо Трайков

София 24 МИР - Мартин Димитров

София 25 МИР - Радан Кънев

София област - Веселин Николов

Стара Загора - Петър Славов

Търговище - Христо Христов

Хасково - Стоил Яков

Шумен - Анета Георгиева

Ямбол - Димитър Сяров

Още от България

  • Зарче
Етикети
Търсене по избраните ключови думиТърсене
Реклама
От Капитал
Обяви за работа от Кариери
Какво е RSS?
RSS емисия за статиите от България Емисия за статиите от България
RSS емисия за коментари на статии от България Емисия за коментари на статии от България
Реклама
Към началотоКъм началото

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly

Дневник спазва етичния кодекс на българските медии.
© 2001 – 2017 Икономедиа АД съгласно Общи условия ново за ползване. Политика за бисквитките ново . Уеб разработка на Икономедиа + дизайн на Cog Graphics. Някои снимки © 2017 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.