Всички водачи на листи на "Нова република"

Шестима кандидат-депутати от "Нова република" ще водят по две листи на парламентарните избори. Те ще са "отборът", който трябва да води кампанията на коалицията.
Трайчо Трайков ще е водач в Благоевград и 23-и МИР в София. Радан Кънев е първи във Варна и 25-и МИР в София. Мартин Димитров в Плевен и 24-и МИР София. Бившият депутат от ГЕРБ Методи Андреев води в Ловеч и Разград, а Дани Каназирева - в Пловдив и Пловдив-област. Стоил Яков е начело в Бургас и в Хасково.
Ето и всички водачи по райони:
Благоевград - Трайчо Трайков
Бургас - Стоил Яков
Варна - Радан Кънев
Велико Търново - Иван К. Иванов
Видин - Вили Лилков
Враца - Цецка Бачкова
Габрово - Людмила Илиева
Добрич - Драгомир Цукев
Кърджали - Радослав Милев
Кюстендил - Никола Табаков
Ловеч - Методи Андреев
Монтана - Светослав Малинов
Пазарджик - Атанас Атанасов
Перник - Калин Каменов
Плевен - Мартин Димитров
Пловдив град - Дани Каназирева
Пловдив област - Дани Каназирева
Разград - Методи Андреев
Русе - Борис Станимиров
Силистра - Събчо Събев
Сливен - Димитър Сяров
Смолян - Стоян Марев
София 23 МИР - Трайчо Трайков
София 24 МИР - Мартин Димитров
София 25 МИР - Радан Кънев
София област - Веселин Николов
Стара Загора - Петър Славов
Търговище - Христо Христов
Хасково - Стоил Яков
Шумен - Анета Георгиева
Ямбол - Димитър Сяров