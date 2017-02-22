Всички водачи на листи на "Нова република"

Радан Кънев

Фотограф: Цветелина Николаева

Шестима кандидат-депутати от "Нова република" ще водят по две листи на парламентарните избори. Те ще са "отборът", който трябва да води кампанията на коалицията.Трайчо Трайков ще е водач в Благоевград и 23-и МИР в София. Радан Кънев е първи във Варна и 25-и МИР в София. Мартин Димитров в Плевен и 24-и МИР София. Бившият депутат от ГЕРБ Методи Андреев води в Ловеч и Разград, а Дани Каназирева - в Пловдив и Пловдив-област. Стоил Яков е начело в Бургас и в Хасково.Ето и всички водачи по райони:Благоевград - Трайчо ТрайковБургас - Стоил ЯковВарна - Радан КъневВелико Търново - Иван К. ИвановВидин - Вили ЛилковВраца - Цецка БачковаГаброво - Людмила ИлиеваДобрич - Драгомир ЦукевКърджали - Радослав МилевКюстендил - Никола ТабаковЛовеч - Методи АндреевМонтана - Светослав МалиновПазарджик - Атанас АтанасовПерник - Калин КаменовПлевен - Мартин ДимитровПловдив град - Дани КаназиреваПловдив област - Дани КаназиреваРазград - Методи АндреевРусе - Борис СтанимировСилистра - Събчо СъбевСливен - Димитър СяровСмолян - Стоян МаревСофия 23 МИР - Трайчо ТрайковСофия 24 МИР - Мартин ДимитровСофия 25 МИР - Радан КъневСофия област - Веселин НиколовСтара Загора - Петър СлавовТърговище - Христо ХристовХасково - Стоил ЯковШумен - Анета ГеоргиеваЯмбол - Димитър Сяров