Почивните дни започват със слънце

Фотограф: Антон Попов

Днес ще бъде слънчево, с м

аксимални температури между 13 и 18 градуса.

Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен западен вятър, се казва в прогнозата за времето, публикувана на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. В събота и неделя температурите ще се повишават.



Слънчево ще бъде и по планините, където ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1 200 метра ще е около 8 градуса, на 2 000 метра - около един градус.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури на въздуха ще са от 12 до 14 градуса, на морската вода - 5-6 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.