Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
Френски художник прекара седмица, зазидан в скала

Френски художник прекара седмица, зазидан в скала

Музеи и галерии ще работят безплатно днес

Музеи и галерии ще работят безплатно днес

Луис Енрике спечели много, но остана недооценен

Луис Енрике спечели много, но остана недооценен

03 мар 2017, 09:56

Почивните дни започват със слънце

От Дневник
Последна промяна в 10:03 на 03 мар 2017, 525 прочитания, 3 коментара
версия за печат
уголемяване на текст
смаляване на текст
По темата

С вятър от северозапад започва понижаване на температурите - 07 фев

За 7 области е обявен жълт код за ниски температури - 23 яну

Днес ще бъде слънчево, с максимални температури между 13 и 18 градуса. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен западен вятър, се казва в прогнозата за времето, публикувана на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. В събота и неделя температурите ще се повишават.

Слънчево ще бъде и по планините, където ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1 200 метра ще е около 8 градуса, на 2 000 метра - около един градус.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури на въздуха ще са от 12 до 14 градуса, на морската вода - 5-6 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Още от България

  • Зарче
Етикети
Търсене по избраните ключови думиТърсене
Реклама
От Капитал
Обяви за работа от Кариери
Какво е RSS?
RSS емисия за статиите от България Емисия за статиите от България
RSS емисия за коментари на статии от България Емисия за коментари на статии от България
Реклама
Към началотоКъм началото

Бизнес: КапиталКариериБизнесРегалГрадът.bgОдитFoton.bg

Новини: ДневникЕвропа

IT: IDG.BGComputerworldPC WorldCIONetworkworld

Развлечение: БакхусLIGHT

На английски: KQuarterly

Дневник спазва етичния кодекс на българските медии.
© 2001 – 2017 Икономедиа АД съгласно Общи условия ново за ползване. Политика за бисквитките ново . Уеб разработка на Икономедиа + дизайн на Cog Graphics. Някои снимки © 2017 Associated Press и Reuters. Всички права запазени.
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов.