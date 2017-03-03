Планински спасители откриха изгубени френски туристи в Стара планина

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Фотограф: Анелия Николова

Екипи на планинската спасителна служба вчера са помогнали на петима френски туристи, изгубили се в Стара планина в района на хижа "Ехо", съобщи агенция "Фокус".Спасителната акция се е провела, след като към 10.15 часа сутринта вчера е постъпил сигнал за инцидента. Издирването е продължило през целия ден.Към 20.45 часа туристите са открити в добро състояние. В спасителната акция са се включили отрядите на планинската служба от Сопот и Пирдоп.