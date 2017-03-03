Радев във "Фейсбук": Да си българин не е участ, а чест

Президентът Румен Радев

Фотограф: Анелия Николова

"Да си българин не е участ. Да си българин е чест!" Това написа държавният глава Румен Радев в социалната мрежа "Фейсбук", по повод националния празник на България Трети март."Това са го знаели нашите възрожденци. Нека го знаем и ние! Честит национален празник!", пише още президентът.