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НАТО и Русия осъществиха първия от три години военен контакт на високо ниво
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Симеон Найденов спечели 670 хил. долара в Световния покер тур3 коментара
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Радев във "Фейсбук": Да си българин не е участ, а чест
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Екоминистерството тихомълком ускори изпълнението на плана за Пирин
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Корнелия Нинова ще бъде един от 32-мата вицепрезиденти в Социалистическия интернационал
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