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03 мар 2017, 11:59

Радев във "Фейсбук": Да си българин не е участ, а чест

От Дневник
Последна промяна в 12:11 на 03 мар 2017, 367 прочитания, 15 коментара
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"Да си българин не е участ. Да си българин е чест!" Това написа държавният глава Румен Радев в социалната мрежа "Фейсбук", по повод националния празник на България Трети март.

"Това са го знаели нашите възрожденци. Нека го знаем и ние! Честит национален празник!", пише още президентът.

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