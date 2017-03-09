Кандидат депутатите с минало в ДС (пълен списък)

78 кандидат-депутати са били сътрудници на Държавна сигурност или Военното разузнаване преди 1989 г.
Това се вижда от проверката на комисията по досиетата. Проверени са общо 4060 желаещи да станат депутати, от тях 1982 лица не подлежат на проверка, тъй като са родени след 1973 г.
Пълен списък по партии:БСП
Александър Любенов Илиев. Агент Виктор от ДС. Управление второ. Кандидат за народен представител в 24 МИР - София
Борко Исаков Исаков. Агент Димитров. ДС, управление ІІІ и VІ. Кандидат в Кюстендил.
Денчо Стоянов Бояджиев. Явочник. Кандидат за народен представител в Разград
Димитър Стоянов Стоянов. Щатен служител на ОУ на МВР-Бургас-ДС. Където и се кандидатира.
Добромир Мартинов Задгорски. Агент Роман от Шесто управление на ДС. Кандидат за народен представител в Бургас.
Емил Ценов Георгиев. Агент в ОУ на МВР-Хасково-ДС; ОУ на МВР-Видин-ДС. Кандидат в 25 МИР – София.
Иван Иванов Търпоманов. Явочник на квартира. Кандидат от Видин.
Огнян Ваньов Иванов. Агент Здравко от ДС, управление ІІІ. Издигнат е в 25 МИР – София
Пламен Стоилов Фердов. Щатен служител на ДС, управление VІ. 25 МИР – София
Росен Малинов Малинов. Явочник. 24 МИР – София
Румен Василев Гечев. Секретен сътрудник Економов в 10 отдел на ДС. 23 МИР- София
Славчо Георгиев Велков. Агент Пеев от ДС, управление III. Кандидат в Пазарджик.
Таско Михайлов Ерменков. Щатен служител в РУ на ГЩ, Сливен
Тома Николов Томов. Агент и секретен сътрудник Тодоров в Първо Главно управление на ДС. Води листата в Благоевград.
Христо Цветанов Монов. Агент Гогов в ХI РУ на ДС. Кандидат в 23 МИР.
Цветан Минков Ралчовски. Явочник "Двореца" в ДС. Кандидат от Враца.ДПС
Асен Димов Методиев. Агент Методи в ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел 02. Издигнат в Пловдив.
Янко Александров Янков. Нещатен служител, ОУ на МВР-Сливен-ДС. Кандидат в Сливен.
Валери Любенов Савов. Агент Цветков. ДС по линия на управление ІV. 23 МИР – София
Дауд Мехмед Ибрям. Агент Искренов на ДС, управление III-V-II. Издигнат за депутат в Русе
Ерман Мустафов Занков. ДС, управление III, агент Богданов. 23 МИР – София
Рамадан Байрам Аталай. Агент Вергил в СГУ-ДС. Кандидат от Силистра
Стоян Генчев Стоянов. ДС- резидент в Софийски затвор. Кандидат в 24 МИР – София и 26 МИР-София-област
Стоян Георгиев Димитров. Агент Велчков на ДС, ВГУ. Издигнат в 25 МИР
Февзи Раимов Салиев. Агент Орлин в ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление VI. Кандидат от Варна.ГЕРБ
Георги Евдокиев Марков. Агент Николай и Стефан. МВР-Софийско градско управление, отдел ІІ-Държавна сигурност; управление VІ-ДС, отдел ІІ, отделение ІІІ. Кандидат в 24 МИР – София
Красимир Николов Гърдев. Агент Детелин. ДС, управление ІІІ-ІІ-ІІ. Издигнат във Варна
Найден Николаев Манов. Агент Владимир.ДС, управление VІ-ІV-ІІ. Кандидат в 25 МИР София-област
Николай Пенев Атанасов. Щатен служител, ОУ на МВР-Разград-ДС. Кандидат от Разград
Стефан Иванов Дедев. Щатен служител, 13 граничен отряд. Издигнат в Пловдив"ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО"
Денчо Иванов Балев. Щатен служител на ДС, управление III. 24-МИР в София.
Красимир Дончев Каракачанов. Агент Иван. Шесто управление-ДС. Кандидат в Плевен и 24 МИР-София
Радко Пенчев Радев. ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос, агент Димитров. Издигнат в Бургас
Спас Николов Спасов. Щатен служител РУ-ГЩ (армейското разузнаване б.а.). Издигнат във Враца.
Станислав Тодоров Станилов. Агент Светлин. Второ главно управление-ДС. Кандидат от Пазарджик.
Владимир Стаменов Гърбелов. ДС, УГВ-IV ГО-РО. Съдържател на явочна квартира Плиска. Издигнат в Смолян."Движение за радикална промяна Българска пролет"
Велизар Пенков Енчев. Щатен служител ПГУ-ДС, ХVІІ отдел. Кандидат от Бургас и 24 МИР-София
Веселин Иванов Велчевски. Щатен служител на ДС, управление II. Издигнат в 24 МИР – София и Ямбол.
Елисавета Иванова Николова. Агент Петрова. ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление IV. Кандидат в Шумен.
Иван Георгиев Вачев. Щатен служител на ДС, отдел IV, Пазарджик и 24 МИР-София
Марин Славчев Черкезов. Щатен служител на ДС. Варна.
Павел Атанасов Паунов. Щатен служител на ДС. Издигнат в Кюстендил
Спас Антонов Благов. Щатен служител СГУ на МВР-ДС. Кандидат в Пазарджик и 25 МИР-СофияКоалиция"АБВ – Движение 21"
Георги Сеферинов Георгиев. ДС, агент Морозов. Управление III-III-IV, управление III-III-II. Канидат в 26 МИР – София-област
Павлина Велчева Попова. Съдържател на явочна квартира Сердика. Първо главно управление-ДС. 24 МИР – София
Пламен Марков Марков. Агент Якимов от ДС, управление III-I-II. Кандидат Габрово и Кюстендил.
Румен Стефанов Рачев. Съдържател на явочна квартира Орфей в ДС. 24 МИР – София.ВОЛЯ
Веселин Иванов Велчевски. Щатен служител на ДС, управление II. Кандидат в Благоевград и 23 МИР – София.
Слави Дичев Нецов. Съдържател на явочна квартира Лада. ОУ на МВР-Враца-ДС; ДС-Бяла Слатина. Издигнат от Враца и Монтана.Обединение ДОСТ
Дора Минчева Мутафова. Агент Доротея. ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на ВГУ. Кандидат от Хасково
Ивайло Каменов Каменов. Агент Орхан. ОУ на МВР-Варна, отдел икономически, отделение транспортно; ОУ на МВР-Ловеч, отдел ДС, отделение икономическо. Издигнат в Ловеч
Исмаил Салимов Хасанов. Агент Илия - ОУ МВР Сливен – ДС. Кандидат в Сливен.
Лютви Ахмед Местан. Агент Павел. Трето управление-ДС, ХІ-07. Кандидат в Кърджали и Хасково.
Сабри Сюлейманов Ибраимов. Агент Билянт; Ради. ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на ВГУ. Издигнат в ПлевeнРеформаторски блок – Глас Народен
Ефтим Василев Вълчев. Секретен сътрудник Бонек. ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ПГУ. Издигнат във Варна
Светослав Жеков Желязков. Агент Жеков. ДС, управление ІІІ-V-ІІІ. Кандидат в Пловдив.
Симеон Станчев Тодоров. Разузнавач Иванов. РУ-ГЩ. РазградДвижение "Да България"
Иван Ангелов Иванов. Агент Огнян. ОУ на МВР-Благоевград-ДС-Гоце Делчев; ДС, управление ІІІ-ІV-ІІІ. Издигнат от Благоевград
Николай Василев Влаеско. Агент Минев. ДС, управление ІІІ-V-ІІ. Издигнат в Русе"Нова република"
Минчо Радков Минчев. Агент Тотев. ДС и ВКР. В листата в Търговище"КОЙ – Българската левица и Зелена партия"
Александър Борисов Благоев. Секретен сътрудник Тенев. ДС, ПГУ-VII. Издигнат в 16 МИР – Пловдив и 17 МИР-Пловдив-област
Катя Стоянова Монева. Щатен служител на ДС, управление ІV. 23 МИР- София.
Максим Генов Велков. Щатен служител на ДС и УБО. Габрово
Нейчо Стоянов Нейчев. Щатен служител в ОУ на МВР-Толбухин-ДС. Варна
Стоянка Илиева Бакопулу. Агент Елизабет. ДС, управление ІІ-ІІ-І. Издигната в Плевен,Коалиция на недоволните (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)
Жорж Ганчев Ганчев. Сътрудник Жорж във Второ главно управление-ДС. Издигнат в Бургас и 16 МИР-Пловдив
Никола Костадинов Вучев. Агент Стоян. СГУ на МВР-VIII РУ-ДС. Кандидат в Сливен и 26 МИР-София-област
Продан Стойков Проданов. Щатен служител на ДС, управление V. Издигнат в Бургас и Добрич
Георги Георгиев Фурнаджиев. Агент Лозанов в ОУ на МВР-Търговище-ДС. Търговище.БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
Валентин Асенов Христов. Агент Плиска. ДС, управление VI-I-II. 26 МИР – София-област и Хасково
Ваня Христова Перпелиева. Агент Таня. ДС, управление VІ-І-І. Кандидат в Бургас и Стара Загора
Цветанка Борисова Коева. Агент Десислава. ОУ на МВР-Благоевград-ДС; ДС, управление VІ-ІV-ІІІ, управление VІ-ІІІ-ІІІ. Кандидат в Благоевград и Видин.