Антикорупционното звено подхвана бивш шеф във фонд "Земеделие" заради договор за пиар услуги

© Анелия Николова



Антикорупционното звено на прокуратурата обвини Мирослав Николов, бивш изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" заради нанесена щета от близо 20 хил. лв., съобщи пресцентърът на държавното обвинение.


На 27 март 2017 г. като обвиняем за умишлена безстопанственост е привлечен Мирослав Николов.


На 26 февруари 2014 г. Николов сключил договор за консултантски услуги в областта на връзките с обществеността и публичните комуникации с търговско дружество на стойност 19 950 лв., пише в съобщението на прокуратурата. Въпреки че във фонда имало дирекция "Връзки с обществеността, протокол и координация", в която работят достатъчно на брой служители, аргументира се държавното обвинение.



Освен това, въпреки, че договорът не е бил изпълнен, на 9 юли 2014 г. по разпореждане на бившия изпълнителен директор било извършено плащане към търговското дружество.


Мирослав Николов е с мярка за неотклонение "Подписка", а разследването по случая продължава.

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Коментари (1)
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  1. 1 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 10884 Неутрално

    За 20 хил. лв. безспорно нарушение сигурно ще се отърве само с глоба

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest


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