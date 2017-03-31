Антикорупционното звено подхвана бивш шеф във фонд "Земеделие" заради договор за пиар услуги

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Антикорупционното звено на прокуратурата обвини Мирослав Николов, бивш изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" заради нанесена щета от близо 20 хил. лв., съобщи пресцентърът на държавното обвинение.

На 27 март 2017 г. като обвиняем за умишлена безстопанственост е привлечен Мирослав Николов.

На 26 февруари 2014 г. Николов сключил договор за консултантски услуги в областта на връзките с обществеността и публичните комуникации с търговско дружество на стойност 19 950 лв., пише в съобщението на прокуратурата. Въпреки че във фонда имало дирекция "Връзки с обществеността, протокол и координация", в която работят достатъчно на брой служители, аргументира се държавното обвинение.

Освен това, въпреки, че договорът не е бил изпълнен, на 9 юли 2014 г. по разпореждане на бившия изпълнителен директор било извършено плащане към търговското дружество.

Мирослав Николов е с мярка за неотклонение "Подписка", а разследването по случая продължава.