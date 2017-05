Взимането на решения е ефективно при позитивна нагласа за резултата

© freepik

Всеки ден се изправяме пред редица ситуации, в които трябва да направим избор. Понякога обаче съмнението, перфекционизмът или разсеяността могат да застанат на пътя ни и да превърнат вземането на решение в истински кошмар.

Затова не анализирайте прекалено, особено за ежедневни и малко значими неща, съветват експертите. Колкото повече го мислите, толкова по-несигурни ще се чувствате. Автоматизирайте някои от решенията си. Ако имате определен дневен режим, който да спазвате, ще ви се налага да правите по-малко избори и да не губите времето си излишно. Останете с позитивна нагласа за резултата. Дори и да вземете неправилното решение, няма да настъпи краят на света.

И все пак, ако решението се отнася до кариерна промяна или смяна на работното място, не прибързвайте, а обмислете внимателно възможностите. А някои от тях може и да са сред топ обявите за работа на Karieri.bg.

