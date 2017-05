© freepik

Може би обичате да правите сладкиши в свободното си време и всичките ви познати ви заливат с комплименти за сладкарските ви умения. Или пък имате блог и се чудите дали не можете да го превърнете в реален източник на доходи. А може би се занимавате с коучинг на свободна практика и обмисляте да го превърнете в постоянна работа.

Според кариерните експерти не съществува конкретна стратегия как да превърнете хобито си в професия. Преди да изготвите бизнес план или да инвестирате някакъв начален капитал в новото начинание, вгледайте се в себе си и ако е необходимо, опитайте да промените начина си на мислене.

Започнете да се възприемате не толкова като аматьори, а като професионалисти. И това няма нищо общо с получаването на първото заплащане или някакъв друг вид обществено признание на уменията ви. С други думи, никой друг не може да ви направи професионалист освен самите вие.

А ако в крайна сметка нещата не потръгнат, винаги можете да се върнете към наемната работа. Ето и няколко топ предложения от Karieri.bg.

