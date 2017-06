Единствено чуждите езици са силната страна на Софийския университет, сочи класация

регионалната класация QS World University Rankings за най-добър е обявен Московският държавен университет "Михаил Ломоносов". В челната десетка има 3 руски, 3 чешки и 2 полски университета, както и естонският Университет в Тарту и турският Боазичи юниверситиси (наследник на основаният през 1863г. Робърт колеж в Истанбул).

В световната класация цари тотално господство на англосаксонските университети - в Топ 10 на последно място е успял да попадне единствено швейарският технологичен институт ETH Zurich:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Stanford University

3. Harvard University

4. California Institute of Technology (Caltech)

5. University of Cambridge

6. University of Oxford

7. UCL (University College London)

8. Imperial College London

9. University of Chicago

10. ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology