Кампанията "Герои на деня" на Noble graphics за "Дневник" с четири рекламни награди (и всички победители на ФАРА)

Рекламна агенция на 2017 е Saatchi & Saatchi Sofia, а рекламодател на годината за втори пореден път - "Загорка" АД. Това са финалните резултати от рекламния фестивал ФАРА 2017, който завърши снощи в Пловдив.

Отличия за кампания на "Дневник"

Кампанията на "Дневник" "Герои на деня", създадена от агенция Noble graphics получи злато в категорията "Медийна кампания - социална, политическа, медийна реклама", две сребърни награди в категориите: "Уебсайтове, микросайтове и мобилни приложения" за играта от кампанията (разработена от студио Robo) и в "Социални медии" за стикерите с героите във Viber. Играта беше отличена и с бронз в категорията за нестандартно използване на дигитални и социални канали. Кампанията беше разработена за старта на новия мобилен сайт на "Дневник".

Ако все още не ги използвате - стикерите във Viber може да свалите безплатно - те ще бъдат достъпни още няколко дни, а играта е в мобилния "Дневник" - тук.

Тази година във фестивала се включиха общо 31 агенции и бяха подадени 273 заявки за творческите и медийните категории, които се оценяват от две различни журита. Във всяка категория се присъждат злато, сребро и бронз, като в някои нямаше награди във всички, а в други имаше по две.

Кампанията на още една медиа спечели няколко награди, включително и злато за "Интегрирана кампания – социална, политическа, медийна реклама" - това е "Ти си това, което четеш" - рекламата на "Медиапул" за фалшивите новини, разработена от Saatchi & Saatchi Sofia.

Интегрирана кампания за стоки и за услуги нямаше отличени със златни награди.

Най-добрата телевизионна реклама в категория "Стоки" е на агенция Garlic - "Боксьорът" с рекламодател "Националната лотария". Този клип беше отличен и със сребро в категорията Film craft, която е нова за фестивала.

А рекламата "Unlimited data, Limitless you" за Telenor Hungary, създадена от DDB Sofia спечели злато в категорията за тв и кинореклама услуги.



В категория "Социална, политическа, медийна реклама" беше отличена рекламата "Забранено за виждане" на Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим", създадена от агенция The Smarts. Тази реклама спечели злато във Film craft, а второто злато в същата категория беше за "Видеонепиратството не е престъпление" за София филм фест от DDB Sofia.

В крайното класиране за агенция на годината на второ място застана All Channels Advertising (тя спечели различни награди с кампанията "Крадецът" за продукта "Крадецът на вишни" на "Загорка" и за офисната боксова круша за Decathlon). На трета позиция се подреди DDB Sofia.

Ето пълният списък на наградените:

Категория "Филм"

"ТВ реклама и кинореклама – Стоки"

ЗЛАТО: Боксьорът, рекламодател: Национална Лотария, агенция: Garlic

СРЕБРО: Рекламният блок на Крадецът, рекламодател: Загорка АД, агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ: Животът има нужда от вкус, рекламодател: Загорка АД, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ: Името не променя съдържанието, рекламодател: Лидл България, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

"ТВ реклама и кинореклама – Услуги"

ЗЛАТО: Unlimited data, Limitless you, рекламодател: Telenor Hungary, агенция: DDB Sofia

СРЕБРО: Винен туризъм, рекламодател: Лидл България, агенция: DDB Sofia

БРОНЗ: Приказка за зимната ябълка, рекламодател: Лидл България, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ: Хиляди причини да вземеш кредит, рекламодател: Банка ДСК, агенция: Noble Graphics

"ТВ реклама и кинореклама – Социална, политическ, медийна реклама"

ЗЛАТО: Забранено за виждане, рекламодател: Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим", агенция: The Smarts

СРЕБРО: Видеонепиратството не е престъпление, рекламодател: София филм фест, генция: DDB Sofia

Катеогрия "Други филмови формати"

ЗЛАТО: Видеонепиратството не е престъпление, рекламодател: София филм фест, агенция: DDB Sofia

БРОНЗ: LED Song, рекламодател: V-TAC Europe, агенция: NRG Creative Boutique

БРОНЗ: Покажи България, рекламодател: HUAWEI TECHNOLOGIES BULGARIA, агенция: Publicis Sofia

Категория "Радио реклама"РАДИО РЕКЛАМА

ЗЛАТО: Онова обаждане, рекламодател: Порше БГ, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Категория "Прес реклама – социална, политическа, медийна реклама"

БРОНЗ: Остави телефона, докато караш, рекламодател: Порше БГ, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Категория "Външна реклама"

БРОНЗ: Пешеходна пътека, рекламодател: Порше БГ, агенция: NRG Creative Boutique

Категория "Дизайн и текст"

"Корпоративна и бранд идентичност"

СРЕБРО: Багри, рекламодател: ресторант "Багри", агенция: FOUR PLUS

СРЕБРО: Make&Take Pizza, рекламодател: Make&Take, агенция: FOUR PLUS

БРОНЗ: Pet mall, рекламодател: Petmall.bg, агенция: Studio Enthusiasm

"Опаковки и етикети"

ЗЛАТО: Сира 2014, рекламодател: винарска изба Дамяница, агенция: Studio Enthusiasm

БРОНЗ: Make&Take Pizza, рекламодател: Make&Take, агенция: FOUR PLUS

БРОНЗ: Rose Diamond, рекламодател: Филикон-97, агенция: reforma

БРОНЗ: Happy Benjamino, рекламодател: Bio Benjamin, агенция: mërz punkt & Studio Enthusiasm

Film Craft

ЗЛАТО: Видеонепиратството не е престъпление, рекламодател: София филм фест, агенция: DDB Sofia

ЗЛАТО: Забранено за виждане, рекламодател: Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим", агенция: The Smarts

СРЕБРО: Боксьорът, рекламодател: Национална Лотария, агенция: Garlic

СРЕБРО: Винен туризъм, рекламодател: Лидл България, агенция: DDB Sofia

БРОНЗ: LED Song, рекламодател: V-TAC Europe, агенция: NRG Creative Boutique

БРОНЗ: Unlimited Data, Limitless you, рекламодател: Telenor Hungary, агенция: DDB Sofia

Art Direction

СРЕБРО: Above and Beyond, рекламодател: Moto-Pfohe, агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

СРЕБРО: Остави телефона, докато караш, рекламодател: Порше БГ, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ: Emergency Exit, рекламодател: METROPOLIS, агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

БРОНЗ: Cabinets of Wisdom, рекламодател: Brown-Forman, агенция: NEXT-DC

БРОНЗ: Little Havana, рекламодател: Перно Рикар България, агенция: Garlic

БРОНЗ: Ти си това, което четеш, рекламодател: Saatchi & Saatchi Sofia, агенция: FOUR PLUS

"Рекламен текст"

БРОНЗ: Ако възрожденската журналистика беше жълта, рекламодател: Медияпул, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Категория Digital

"Уебсайтове, микросайтове и мобилни приложения"

ЗЛАТО: MyKi Santa Clause Hotline, рекламодател: Теленор България ЕАД, агенция: DDB Sofia

СРЕБРО: Decathlon Box Office, рекламодател: Decathlon България, агенция: All Channels Advertising

СРЕБРО: Игра "Герои на деня", рекламодател: Икономедия, агенция: Noble Graphics

БРОНЗ: Създай фалшива новина, рекламодател: Медияпул, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ: Търсенето на Емо, рекламодател: Теленор България ЕАД, агенция: NEXT-DC

"Онлайн реклама" А

БРОНЗ: Ако възрожденската журналистика беше жълта, рекламодател: Медияпул, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

"Социални медии"

ЗЛАТО: Създай фалшива новина, рекламодател: Медияпул, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

ЗЛАТО: Търсенето на Емо, рекламодател: Теленор България ЕАД, агенция: NEXT-DC

СРЕБРО: Стикери "Героите на деня", рекламодател: Икономедия, агенция: Noble Graphics

БРОНЗ: Годината на Крадецът, рекламодател: Загорка АД, агенция: All Channels Advertising

"Дигитална кампания"

ЗЛАТО; Decathlon Box Office, рекламодател: Decathlon България, агенция: All Channels Advertising

ЗЛАТО: Ти си това, което четеш, рекламодател: Медияпул, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

СРЕБРО: Герои на деня, рекламодател: Икономедия, агенция: Noble Graphics

СРЕБРО: Търсенето на Емо, рекламодател: Теленор България ЕАД, агенция: NEXT-DC

БРОНЗ: MyKi Santa Clause Hotline, рекламодател: Теленор България ЕАД, агенция: DDB Sofia

"Събития"

ЗЛАТО: Cabinets of Wisdom, рекламодател: Brown-Forman, агенция: NEXT-DC

БРОНЗ: The Phone Call, рекламодател: Загорка АД, агенция: NEXT-DC

БРОНЗ: Volkswagen Passat GTE Launch, рекламодател: Порше БГ, агенция: B+RED

One-to-one Communication

ЗЛАТО: Крушата на Decathlon, рекламодател: Decathlon България, aгенция: All Channels Advertising

ЗЛАТО: MyKi Santa Clause Hotline, рекламодател: Теленор България ЕАД, агенция: DDB Sofia

БРОНЗ: The Phone Call, рекламодател: Загорка АД, агенция: NEXT-DC

БРОНЗ: Коледен ваучер, рекламодател: Noble Graphics, агенция: Noble Graphics

БРОНЗ: Сандъкът на Крадецът, рекламодател: Загорка АД, агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ: SAP, рекламодател: САП-БЪЛГАРИЯ, агенция: DDB Sofia

БРОНЗ: Червеният телефон, рекламодател: Mall Plovdiv, агенция: The Smarts

"Интегрирана кампания - Стоки"

СРЕБРО: Крадецът играе на едро, рекламодател: Загорка АД, агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ: #излез, рекламодател: Порше БГ, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ: Chivas Venture и спасяването на пчелите, рекламодател: Перно Рикар България, агенция: reforma

"Интегрирана кампания - Услуги"

СРЕБРО: Decathlon Box Office, рекламодател: Decathlon България, агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ: MyKi Santa Clause Hotline, рекламодател: Теленор България ЕАД, агенция: DDB Sofia

БРОНЗ: Unlimited Data, Limitless you, рекламодател: Telenor Hungary, агенция: DDB Sofia

"Интегрирана кампания –социална, политическа, медийна реклама"

ЗЛАТО: Ти си това, което четеш, рекламодател: Медияпул, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

СРЕБРО: Забранено за виждане, рекламодател: Сдружение "Коалиция за живот без тютюнев дим", агенция: The Smarts

МЕДИЙНИ КАТЕГОРИИ

"Нестандартно използване на съществуващи медийни формати"

ЗЛАТО: Рекламният блок на Крадецът, рекламодател: Загорка АД, агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ; Нюанси на синьо, рекламодател: FOX NETWORKS GROUP BULGARIA, агенция: McCann Sofia

"Нестандартно използване на дигитални и социални канали"

СРЕБРО: Създай фалшива новина, рекламодател: Медияпул, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

СРЕБРО: Търсенето на Емо, рекламодател: Теленор България ЕАД, агенция: NEXT-DC

БРОНЗ: Игра "Герои на деня", рекламодател: Икономедия, агенция: Noble Graphics

Ambient

ЗЛАТО: The Phone Call, рекламодател: Загорка АД, агенция: NEXT-DC

СРЕБРО: Крушата на Decathlon, рекламодател: Decathlon България, ргенция: All Channels Advertising

БРОНЗ: WWF фризер, рекламодател: WWF, агенция: All Channels Advertising

"Медийна кампания – Стоки"

ЗЛАТО: Крадецът играе на едро, рекламодател: Загорка АД, агенция: All Channels Advertising

СРЕБРО: The Phone Call, рекламодател: Загорка АД, агенция: NEXT-DC

СРЕБРО: #излез, рекламодател: Порше БГ, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

"Медийна кампания – Услуги"

Няма награди

"Медийна кампания – Социална, политическа, медийна реклама"

ЗЛАТО: Герои на деня, рекламодател: Икономедия, агенция: Noble Graphics

ЗЛАТО: Ти си това, което четеш, рекламодател: Медияпул, агенция: Saatchi & Saatchi Sofia