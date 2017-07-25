Видео: Saber Guardian 2017 на Ново село

Най-голямото учение на НАТО в Черноморския регион Saber Guardian 17 завърши успешно с "победа над равностоен противник" на полигона "Ново село". Учението беше базирано на сценарий, според който мултинационалните сили на НАТО се изправят срещу държава, притежаваща равностойни бойни способности.
Формированието, което "отбраняваше" полигона, изграден от САЩ, беше сформирано от български сили за специални операции, български танков взвод с Т-72, гръцки танков взвод с "Леопард 2М", американска механизирана рота с БМП "Брадли", грузинска лекопехотна рота, гръцки вертолети "Апачи" и "Чинук", български хеликоптери Ми-17 и Ми-24, щурмови самолети Су-25, американска минохвъргачна батарея и български самоходни артилерийски установки "Гвоздика".
дерибеевРейтинг: 2299 Любопитно
Учението беше базирано на сценарий, според който мултинационалните сили на НАТО се изправят срещу държава, притежаваща равностойни бойни способности."
от кога има държава равностоен противник на 30 държави ?
karabastunРейтинг: 5107 Любопитно
Кой ли па ще е тоя равностоен противник с танков взвод с Т-72, танков взвод с "Леопард 2М", механизирана рота с БМП "Брадли", лекопехотна рота, вертолети "Апачи" и "Чинук", хеликоптери Ми-17 и Ми-24, щурмови самолети Су-25, минохвъргачна батарея и самоходни артилерийски установки "Гвоздика"...????karabastun@abv.bg