Видео: Saber Guardian 2017 на Ново село

Най-голямото учение на НАТО в Черноморския регион Saber Guardian 17 завърши успешно с "победа над равностоен противник" на полигона "Ново село" в четвъртък. Учението беше базирано на сценарий, според който мултинационалните сили на НАТО се изправят срещу държава, притежаваща равностойни бойни способности.

Най-голямото учение на НАТО в Черноморския регион Saber Guardian 17 завърши успешно с "победа над равностоен противник" на полигона "Ново село". Учението беше базирано на сценарий, според който мултинационалните сили на НАТО се изправят срещу държава, притежаваща равностойни бойни способности.

Формированието, което "отбраняваше" полигона, изграден от САЩ, беше сформирано от български сили за специални операции, български танков взвод с Т-72, гръцки танков взвод с "Леопард 2М", американска механизирана рота с БМП "Брадли", грузинска лекопехотна рота, гръцки вертолети "Апачи" и "Чинук", български хеликоптери Ми-17 и Ми-24, щурмови самолети Су-25, американска минохвъргачна батарея и български самоходни артилерийски установки "Гвоздика".