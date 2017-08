Вариант за справяне с професионалното прегаряне

© freepik

Изтощението по време на работа е нещо, което не бива да се пренебрегва. Когато се чувствате претоварени, задачите, с които преди сте се справяли без проблем, сега ви изглеждат като предизвикателство. Сигнал, че сте прегрели, може да бъде това, че все по-трудно успявате да се концентрирате, чувствате се изтощени след работа, слабо мотивирани сте, имате проблеми със съня или сте станали по-раздразнителни от нормалното.

Професионалното прегаряне се отразява най-вече върху емоционалното състояние. За да не се стига до крайности, е нужно да вземете мерки. Реалистичното осъзнаване на ситуацията е първата стъпка за справяне с проблема. Задайте си въпроса кое ви кара да се чувствате претоварени. Може би напоследък прекарвате твърде много часове на работа и имате прекалено много задачи, което неизменно води до стрес?

Ако това е така - захващайте се с приоритетните задачи, а другите ги делегирайте. Опитайте се след края на работния ден и през уикендите да се дистанцирате от работата и правете нещата, които ви носят удоволствие. В офиса прекарвайте време с колегите, които са ви симпатични, те ще ви помогнат да се разсеете.

И все пак няма работа, която да ви струва здравето. Ако претоварването се е превърнало в нещо постоянно, може би това е знак, че трябва да си потърсите ново място. Препоръчваме ви да разгледате топ обявите за работа на Karieri.bg.

