Кога не е добре да се напуска работа

Мечтата на много хора, които не обичат професията си, е да напуснат възможно най-скоро. За жалост обаче има огромна пропаст между мечти и действия и малко са готовите да я прескочат най-вече заради финансовата нестабилност, която може да настъпи. Затова е добре първо да се огледате за алтернатива, с която ще натрупате достатъчно пари, та да плащате сметки, да пестите бели пари за черни дни и да се наслаждавате на живота.

UNICEF Bulgaria търси Corporate Fundraising and Engagement Expert

American University in Bulgaria търси Director of Operations

ICT Media търси Рекламен експерт

DNB Solutions търси Salesforce - Developer

KPMG търси Public Sector Auditor

The Embassy of the Kingdom in the Netherlands търси Management Assistant

The British Council търси Sales Coordinator

Компания търси Leiter Produktion (m/w)

БНБ търси:

Юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки"

Експерт в отдел "Ковчежничество", отдел "Инвестиции"

Експерт в отдел "Ковчежничество", отдел "Анализи"

Strabag търси Technical Trainee (m/f) Road Construction

