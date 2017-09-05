Нов пожар е имало в един от изгорелите тютюневи складове в Пловдив

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Нов пожар е горял в един от изпепелените миналия август тютюневи складове в Пловдив, предаде Би Ти Ви.

Сигналът за пожара е подаден призори, като пристигналите огнеборци бързо са го загасили.

От пловдивската полиция са потвърдили за инцидента, но не са уточнили коя точно сграда от ансамбъла паметници на културата е горяла. Тепърва ще се установява дали пожарът е случаен или умишлен.

За пожара в тютюневите складове, при който миналата година бе унищожена и една от най-красивите сгради от архитектурния комплекс - складът "Кудоглу", е обвинен клошар, който обитавал мястото.