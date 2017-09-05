Нов пожар е имало в един от изгорелите тютюневи складове в Пловдив

Нов пожар е горял в един от изпепелените миналия август тютюневи складове в Пловдив, предаде Би Ти Ви.
Сигналът за пожара е подаден призори, като пристигналите огнеборци бързо са го загасили.
От пловдивската полиция са потвърдили за инцидента, но не са уточнили коя точно сграда от ансамбъла паметници на културата е горяла. Тепърва ще се установява дали пожарът е случаен или умишлен.
За пожара в тютюневите складове, при който миналата година бе унищожена и една от най-красивите сгради от архитектурния комплекс - складът "Кудоглу", е обвинен клошар, който обитавал мястото.
Peni NikolРейтинг: 8647 Любопитно
Пастири, клошари и бездомници има колкото иска човек ... за пожарите.
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4277 Гневно
нали клошаря го опандизихте бе ГЕРБ ? Какво става !!!???ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
tosho_totoРейтинг: 249 Неутрално
А едни хора (дето сега са обикновени ФБ потребители) гарантираха,че на мястото на складовете щяло да има хотели.
OOPSРейтинг: 1007 Неутрално
Добре, че ги палят от време на време, че да разберем, че имаме такива красиви паметници на културата, иначе ако минеш покрай тях, виждаш всичко друго но не и красота.