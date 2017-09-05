Нов пожар е имало в един от изгорелите тютюневи складове в Пловдив

Нов пожар е имало в един от изгорелите тютюневи складове в Пловдив

© Георги Кожухаров



Нов пожар е горял в един от изпепелените миналия август тютюневи складове в Пловдив, предаде Би Ти Ви.


Сигналът за пожара е подаден призори, като пристигналите огнеборци бързо са го загасили.


От пловдивската полиция са потвърдили за инцидента, но не са уточнили коя точно сграда от ансамбъла паметници на културата е горяла. Тепърва ще се установява дали пожарът е случаен или умишлен.


За пожара в тютюневите складове, при който миналата година бе унищожена и една от най-красивите сгради от архитектурния комплекс - складът "Кудоглу", е обвинен клошар, който обитавал мястото.

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 8647 Любопитно

    Пастири, клошари и бездомници има колкото иска човек ... за пожарите.

  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4277 Гневно

    нали клошаря го опандизихте бе ГЕРБ ? Какво става !!!???

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  3. 3 Профил на tosho_toto
    tosho_toto
    Рейтинг: 249 Неутрално

    А едни хора (дето сега са обикновени ФБ потребители) гарантираха,че на мястото на складовете щяло да има хотели.

  4. 4 Профил на OOPS
    OOPS
    Рейтинг: 1007 Неутрално

    Добре, че ги палят от време на време, че да разберем, че имаме такива красиви паметници на културата, иначе ако минеш покрай тях, виждаш всичко друго но не и красота.





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