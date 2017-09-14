Слаб трус е усетен в Перник

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Земетресение с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 04.53 часа в района на град Перник, съобщиха от Институт по геофизика, геодезия и география, цитирани от агенция "Фокус".

Епицентърът се намира на 25 км югозападно от София, хипоцентърът – на дълбочина около 15 км.

В столицата земетресението е било усетено в южните и югозападни квартали. От института определят земния трус като слаб, който не би могъл да предизвика материални щети.

На 2 септември в Перник отново бе усетен трус