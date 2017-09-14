Слаб трус е усетен в Перник

Слаб трус е усетен в Перник

© Асен Тонев



Земетресение с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 04.53 часа в района на град Перник, съобщиха от Институт по геофизика, геодезия и география, цитирани от агенция "Фокус".


Епицентърът се намира на 25 км югозападно от София, хипоцентърът – на дълбочина около 15 км.


В столицата земетресението е било усетено в южните и югозападни квартали. От института определят земния трус като слаб, който не би могъл да предизвика материални щети.


На 2 септември в Перник отново бе усетен трус

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Коментари (4)
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  1. 1 Профил на hamiltonf1
    hamiltonf1
    Рейтинг: 3651 Неутрално

    3.2 е магнитута според ЕМСК.

    Как 350 партизани разгромиха 20 невъоръжени германци при Жабокрек: http://bit.ly/2t5XDTM
  2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
    КМЕТ В СЯНКА
    Рейтинг: 4563 Неутрално

    Не бива да се акцентира върху подобни ежедневни, неопасни, природни явления.
    Много хора така увеличават страховете си и тревожността, което е стресоформиращ фактор с неблагоприятни последици за човешкото здраве , включително и психичното такова.

    ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
  3. 3 Профил на dragozow
    dragozow
    Рейтинг: 1442 Неутрално

    Много слабо трябва да е било, аз съм нависоко и бях станал 10 минути преди това. Нищо не съм усетил.

    Сложете бутон "редактирай" на собствените комeнтари.
  4. 4 Профил на tie_interceptor
    tie_interceptor
    Рейтинг: 676 Неутрално

    Нищо не усетих този път... Предното с подобен магнитут го усетих добре.





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