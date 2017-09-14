Слаб трус е усетен в Перник

Земетресение с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 04.53 часа в района на град Перник, съобщиха от Институт по геофизика, геодезия и география, цитирани от агенция "Фокус".
Епицентърът се намира на 25 км югозападно от София, хипоцентърът – на дълбочина около 15 км.
В столицата земетресението е било усетено в южните и югозападни квартали. От института определят земния трус като слаб, който не би могъл да предизвика материални щети.
На 2 септември в Перник отново бе усетен трус
hamiltonf1Рейтинг: 3651 Неутрално
3.2 е магнитута според ЕМСК.Как 350 партизани разгромиха 20 невъоръжени германци при Жабокрек: http://bit.ly/2t5XDTM
КМЕТ В СЯНКАРейтинг: 4563 Неутрално
Не бива да се акцентира върху подобни ежедневни, неопасни, природни явления.ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
Много хора така увеличават страховете си и тревожността, което е стресоформиращ фактор с неблагоприятни последици за човешкото здраве , включително и психичното такова.
dragozowРейтинг: 1442 Неутрално
Много слабо трябва да е било, аз съм нависоко и бях станал 10 минути преди това. Нищо не съм усетил.Сложете бутон "редактирай" на собствените комeнтари.
tie_interceptorРейтинг: 676 Неутрално
Нищо не усетих този път... Предното с подобен магнитут го усетих добре.