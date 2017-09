"Защо да ви наемем на работа"

© freepik

Често въпросите по време на интервюто за работа са стандартни. Без значение от компанията и сектора, в който работи, можете да очаквате да ви питат за неща като професионалния ви опит до момента, защо решихте да кандидатствате за тази позиция, какви умения притежавате и т.н. И почти всяко едно интервю приключва с въпроса "Защо трябва да ви наемем на тази позиция". Не го подценявайте. Макар и клиширан, този въпрос ви дава чудесна възможност да обобщите защо точно вие сте правилният кандидат. Позволява ви да говорите повече за своите умения, отношението ви към позицията и при добър отговор ще ви помогне да получите работата.

За да се случи това, е нужно да имате готов отговор още преди да е започнало интервюто. Отделете време, за да прегледате внимателно описанието на длъжността. Изгответе списък с изискванията, включително личностни черти, умения и квалификации и помислете за примери, които доказват наличието им у вас самите. Например, ако можете да работите добре в екип, споменете за конкретен екипен проект, в който сте участвали и сте довели до финал.

Във ваш плюс ще бъде, ако споменете качества и умения, които може и да не фигурират в изискванията за работата, но смятате, че са важни. Това ще ви помогне да се отличите от конкуренцията и да увеличи шансовете ви да бъдете наети.

Самоанализирайте се и обобщете най-важното, защото, за да се представите по най-добрия начин, е от значение и да отговорите на въпроса възможно най-кратко и ясно. Не се впускайте в безкрайни обяснения. Отделете му не повече от минута или две. Изберете 1-2 квалификации от списъка, който предварително сте създали. Заложете на такива, които мислите, че не са толкова често срещани и ще ви помогнат да изпъкнете пред другите кандидати. И започнете с това какво мислите, че работодателят ви търси и на което вие отговаряте. Нека това да бъде вашето кратко и ударно представяне, с което се "продавате".

