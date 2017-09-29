Божидар Димитров се пенсионира

Божидар Димитров се пенсионира

© Надежда Чипева, Капитал



Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров е подал молба за пенсиониране, която е одобрена и влиза в сила от 1 ноември.


Това съобщиха от Министерството на културата в последния работен ден на септември. По-рано оттам бяха обещали конкурсът за мястото му, обявен през пролетта, да се осъществи този месец.


Димитров бе един от двамата кандидата да оглави музея отново. Той го ръководи официално от 2001 г., а последният конкурс за мястото му бе от 2007 г., въпреки изискването по закон такъв да има на всеки 5 години.




Като причина за оттеглянето му се посочва навършената възраст за пенсия.


Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.

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Коментари (13)
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  1. 1 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 2043 Неутрално

    Ще ни липсва с простотиите си.

    The best way to predict the future is to invent it.
  2. 2 Профил на abdelhaqq
    abdelhaqq
    Рейтинг: 3697 Неутрално

    невъзможно.

    בני אתה אני היום ילדתיך
  3. 3 Профил на Веселин Дечев
    Веселин Дечев
    Рейтинг: 1068 Неутрално

    Слава на БКП!

    Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
  4. 4 Профил на Минас Бахдасарян
    Минас Бахдасарян
    Рейтинг: 654 Неутрално

    Най-после успяха да го пенсионират.

    Da mihi factum, dabo tibi ius.
  5. 5 Профил на Лелка
    Лелка
    Рейтинг: 1063 Весело

    Ся остава да се вампиряса, после да се откопа и положи мощите си за преклонение.
    Ръсенето с чудотворна фекална вода е част от ритуала.

  6. 6 Профил на patsis
    patsis
    Рейтинг: 1644 Любопитно

    Момчето Божко /така го е описал Цончо Родев в книгата си "Зад синия праг"/ най сетне става "дядо Божко" и ще развлича посетителите в кварналното кафене!
    Само дано не бъде един от тези 8% български пенсионери над 65 години, които продължават да работят!

  7. 7 Профил на пустиняк
    пустиняк
    Рейтинг: 2191 Неутрално

    Ура!

    Путин е главният русоФОБ в Русия!
  8. 8 Профил на krf54523578
    krf54523578
    Рейтинг: 649 Неутрално

    Посъветван е да се пенсионира. То е повече от ясно. Но пък Божо ще продължи по ТВ плюс.

  9. 9 Профил на Черен хумор на кило
    Черен хумор на кило
    Рейтинг: 468 Неутрално

    Аууууу.... Ми сега кой ще полива тиквата на Боко със заблатена вода?

  10. 10 Профил на karabastun
    karabastun
    Рейтинг: 6552 Любопитно

    До коментар [#1] от "EU defender":

    Може да заместиш Божидар Димитров - даже няма нужда да ходиш на конкурс!

    karabastun@abv.bg
  11. 11 Профил на elevation04
    elevation04
    Рейтинг: 960 Весело

    А бе докато не си отиде на село все ще съм под напрежение.....Може да се мота още по граждански договор :-) !

  12. 12 Профил на selqnin
    selqnin
    Рейтинг: 486 Неутрално

    Слава Богу.

  13. 13 Профил на Moonshine
    Moonshine
    Рейтинг: 710 Неутрално

    Разгеле!





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