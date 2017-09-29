Божидар Димитров се пенсионира

Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров е подал молба за пенсиониране, която е одобрена и влиза в сила от 1 ноември.
Това съобщиха от Министерството на културата в последния работен ден на септември. По-рано оттам бяха обещали конкурсът за мястото му, обявен през пролетта, да се осъществи този месец.
Димитров бе един от двамата кандидата да оглави музея отново. Той го ръководи официално от 2001 г., а последният конкурс за мястото му бе от 2007 г., въпреки изискването по закон такъв да има на всеки 5 години.
Като причина за оттеглянето му се посочва навършената възраст за пенсия.
Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.
EU defenderРейтинг: 2043 Неутрално
Ще ни липсва с простотиите си.The best way to predict the future is to invent it.
abdelhaqqРейтинг: 3697 Неутрално
невъзможно.בני אתה אני היום ילדתיך
Веселин ДечевРейтинг: 1068 Неутрално
Слава на БКП!Съболезнования към всички либераст-толерасти за евроатлантическите ви ценности!
Минас БахдасарянРейтинг: 654 Неутрално
Най-после успяха да го пенсионират.Da mihi factum, dabo tibi ius.
ЛелкаРейтинг: 1063 Весело
Ся остава да се вампиряса, после да се откопа и положи мощите си за преклонение.
Ръсенето с чудотворна фекална вода е част от ритуала.
patsisРейтинг: 1644 Любопитно
Момчето Божко /така го е описал Цончо Родев в книгата си "Зад синия праг"/ най сетне става "дядо Божко" и ще развлича посетителите в кварналното кафене!
Само дано не бъде един от тези 8% български пенсионери над 65 години, които продължават да работят!
пустинякРейтинг: 2191 Неутрално
Ура!Путин е главният русоФОБ в Русия!
krf54523578Рейтинг: 649 Неутрално
Посъветван е да се пенсионира. То е повече от ясно. Но пък Божо ще продължи по ТВ плюс.
Черен хумор на килоРейтинг: 468 Неутрално
Аууууу.... Ми сега кой ще полива тиквата на Боко със заблатена вода?
karabastunРейтинг: 6552 Любопитно
До коментар [#1] от "EU defender":karabastun@abv.bg
Може да заместиш Божидар Димитров - даже няма нужда да ходиш на конкурс!
elevation04Рейтинг: 960 Весело
А бе докато не си отиде на село все ще съм под напрежение.....Може да се мота още по граждански договор :-) !
selqninРейтинг: 486 Неутрално
Слава Богу.
MoonshineРейтинг: 710 Неутрално
Разгеле!