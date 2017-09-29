Божидар Димитров се пенсионира

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Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров е подал молба за пенсиониране, която е одобрена и влиза в сила от 1 ноември.

Това съобщиха от Министерството на културата в последния работен ден на септември. По-рано оттам бяха обещали конкурсът за мястото му, обявен през пролетта, да се осъществи този месец.

Димитров бе един от двамата кандидата да оглави музея отново. Той го ръководи официално от 2001 г., а последният конкурс за мястото му бе от 2007 г., въпреки изискването по закон такъв да има на всеки 5 години.

Като причина за оттеглянето му се посочва навършената възраст за пенсия.

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