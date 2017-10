"Ченгета" и "платени" атакували Антон Тодоров и Валери Симеонов

© Дневник

Вицепремиерът Валери Симеонов и депутатът от ГЕРБ Антон Тодоров реагираха на възмущението от заплахите им към журналиста Виктор Николаев с обвинения. Валери Симеонов се оплака, че само заблудени или платени хора ще видят заплаха в думите му, а Тодоров обвини бизнес и медийни обръчи и "ченгета" от комунистическите служби.

"Трябва да си предубеден, заблуден или платен, за да възприемеш думите ми към Виктор Николаев като заплаха," Това написа в профила си във "Фейсбук" Валери Симеонов ("Обединени патриоти") в отговор на упреците, че е заплашил към водещия на сутрешния блок на "Нова телевизия".

"Вдигналите се в защита на Виктор Николаев мълчаха, когато в рамките на 3 години бяха опожарени 12 автомобила на телевизия СКАТ; мълчаха, когато по офиса в Бургас бе хвърлен коктейл Молотов; мълчаха, когато мутрите на Доган строшиха 2 камери и биха двама оператори в Созопол; мълчаха, когато малтретираха водещата на СКАТ Силвия Трендафилова на митинг на ДПС в Асеновград; както и в много други случаи. А когато мутри взривиха автомобила ми пред панелния блок в "М. Рудник", в който живея, писаха, че съм го извършил аз, за да търся слава", заявява вицепремиерът.

Той пита защо реакциите срещу него се появяват в деня, в който е внесъл в прокуратурата сигнал срещу приватизацията на Български морски флот от фирмата на братя Домусчиеви и отговаря сам: "Най-вероятно – случайно".

В социалната мрежа реагира и депутатът от ГЕРБ Антон Тодоров. Без да назове директно днешната си заплаха към Виктор Николаев, нереализиралият се като шеф на Комисията по досиетата народен представител се оплаква, че срещу него се води "безпрецедентна атака".

"Понякога човек има нужда от малко помощ от своите приятели. В рамките на по-малко от десет дни съм обект на безпрецедентна атака за оплюване и дискредитация от среди, които никога няма да ми простят разкритията, направени за Командирите им и техните бизнес и медийни обръчи. Ченгетата от ДС и РУМНО – също", пише Тодоров.

Той споделя към поста си песента на "Бийтълс" With A Little Help From My Friends в изпълнение на Сами Хейгар, Джак Блайдес и Били Шиън и пише "За да победиш враговете си трябва да следваш един много важен принцип - "Прави за приятелите си поне толкова, колкото твоите врагове за техните".