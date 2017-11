Доживотният затвор без право на замяна нарушава човешките права, обявява съдът в Страсбург

© Николай Дойчинов

Европейският съд в Страсбург обяви, че налагането на доживотни присъди без право на замяна нарушава Конвенцията за правата но човека. Това се вижда от решение от 26 октомври, под което са се подписали трима съдии. То е по делото Zhivko Gospodinov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 34639/07 and 9 others).

Делото е по жалби на десет български граждани, половината от които излежават доживотни присъди, а останалите - доживотни без право на замяна. Те са в различни затвори и са подали жалбите си индивидуално през годините, а съдът ги е обединил в едно дело, съобщава сайтът "Де факто".

Съдът намира, че от момента на налагане на наказанията доживотен затвор на няколко от жалващите си и след 2 септември 2010 г. по отношение на друг от тях, до 21 януари 2013 г., е налице нарушение на член 3 на Конвенцията за правата на човека. Това е така в резултат на липсата на реалистична перспектива за преразглеждане на присъдите, с които на подсъдимите е наложено наказание доживотен затвор без право на замяна. След 21 януари 2013 г. съответно, според Съда няма нарушение на чл. 3 в този аспект.