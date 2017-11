Цитат на деня: След 20 години с Григор и Томи Хаас ще напълним "О2 арена" като певци

© Reuters

Мога да напълня "О2 арена" с Григор и Томи Хаас. Един ден ще се върнем тук, може би след 20 години. Ще изглеждаме по същия начин."

Това заяви Роджър Федерер пред "Скай спортс" по време на разходка в личната му съблекалня в лондонската зала. Той беше попитан как се развива бандата One-Handed Backhand Boys, която сформира с българина и германеца през януари.

По време на Australian Open тримата изпяха Hard to Say I'm Sorry на "Чикаго" с акомпанимент на пиано. През март триото се завърна с ново изпълнение.

"Хората няма да помнят, че съм бил тенисист. Ще бъда певец. Ужасен певеч", уточни Федерер.

Легендарният швейцарец беше попитан за концерт на кои известни изпълнители би дал пари. "Много са. Тази година ходих два пъти на "Колдплей". Беше много готино. Разбира се, с удоволствие бих отишъл да видя на живо Адел, Бионсе. А концерт на Джъстън Бийбър ще направи жена ми много щастлива", сподели той.

Федерер спечели три победи в трите си мача от груповата фаза на финалите на АТП. Днес от 16.00 часа му предстои полуфинален сблъсък с Давид Гофен.

Следете всичко най-вълнуващо и важно около финалите на АТП с пратеника на "Дневник" в британската столица.